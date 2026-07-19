Świat Bracia Tate zatrzymani w USA. Akcja służb przed galą walk Oprac. Aleksandra Sapeta |

Bracia Andrew i Tristan Tate. Nagranie archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Alex Nicodim/Anadolu Agency via Getty Images

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Jak podał portal TMZ, do zatrzymania przez funkcjonariuszy US Marshall Service doszło tuż przed organizowaną przez Tate'ów galą walk w Miami.

Jak poinformowała brytyjska prokuratura, Londyn wystąpił z wnioskiem o ekstradycję mężczyzn, obywateli brytyjskich. Ma to być wynik postawienia nowych zarzutów przez śledczych, w tym siedem dotyczących przypadków zgwałcenia.

Kilkadziesiąt zarzutów dla braci Tate

Brytyjska prokuratura już w maju postawiła listę 21 zarzutów Tate'om. Łącznie z nowymi, Andrew Tate były kickbokser, a obecnie kontrowersyjny influencer stoi w obliczu 42 zarzutów, w tym gwałtu, handlu ludźmi, posiadania materiałów z wykorzystaniem wizerunku dziecka, "ekstremalnej pornografii" i napaści.

Tristanowi Tate'owi postawiono 17 zarzutów, w tym napaści seksualnej, gwałtu i handlu ludźmi - poinformowali urzędnicy. Łącznie zarzuty dotyczą przestępstw przeciwko siedmiu kobietom.

Według stacji CNN, bracia staną w przyszłym tygodniu przed federalnym sądem w Miami.

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Kim są bracia Tate?

Andrew Tate był zawodowym kickbokserem. Popularność przyniósł mu udział w brytyjskiej edycji programu "Big Brother" w 2016 roku, z którego został wyrzucony po kilku dniach, gdy ukazało się nagranie, na którym widać, jak atakuje kobietę. Znany jest z mizoginistycznych, homofobicznych i rasistowskich poglądów. W internecie chwalił się luksusowym życiem - drogimi samochodami, odrzutowcami i jachtami. Wraz z bratem mają brytyjskie i amerykańskie obywatelstwo.

Bracia Tate to "ikony" tak zwanej manosfery, internetowych platform skierowanych do młodych mężczyzn i promujących treści seksistowskie.

Zarzuty przeciwko Tate'om już w 2022 roku postawiła prokuratura w Rumunii, gdzie mężczyźni wówczas mieszkali. Mężczyźni są oskarżeni tam między innymi o stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej i handel ludźmi.

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W 2025 roku brytyjski dziennik "Financial Times" donosił, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa naciskała na władze Rumunii, by oddały braciom paszporty i pozwoliły im wyjechać z kraju.