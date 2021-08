Oskarżenia wobec Andrew Cuomo o molestowanie urzędniczek potwierdzone. Wyniki dochodzenia

Andrew Cuomo, gubernator stanu Nowy Jork, dopuścił się molestowania seksualnego współpracujących z nim kobiet - do takich wniosków doszli śledczy ze stanowej prokuratury. Opublikowany we wtorek, po pięciomiesięcznym dochodzeniu, raport potwierdził już wcześniej wysuwane wobec polityka oskarżenia. Cuomo kwestionuje zasadność zarzutów i zapowiada, że nie ustąpi z urzędu. Prezydent USA Joe Biden ocenił, że w związku z ustaleniami dochodzenia gubernator "powinien zrezygnować".

Nowojorska prokurator generalna Letitia James ogłosiła we wtorek 168-stronicowy raport, który jest wynikiem pięciomiesięcznego śledztwa wszczętego po tym, gdy pojawiły się pierwsze oskarżenia o molestowanie, wysunięte wobec gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo.

Andrew Cuomo dopuścił się molestowania seksualnego. Wyniki raportu

Śledczy z zespołu stanowej prokuratury stwierdzili, że w biurze gubernatora panowała "atmosfera strachu i zastraszania", co sprawiło, że oskarżenia pod jego adresem wyszły na jaw dopiero po pewnym czasie. Dochodzenie wykazało, że miał dopuścić się niewłaściwego zachowania wobec 11 współpracujących z nim kobiet, w tym policjantki, która go ochraniała. W dokumencie wykazano, że Cuomo dopuszczał się niechcianego całowania, obmacywania i czynił sugestywne komentarze wobec kobiet.

W raporcie odrzucono twierdzenia Cuomo, że jego zachowanie było niewinnym odzwierciedleniem czułej, włosko-amerykańskiej kultury, w której się wychował. Według śledczych mało wiarygodne były "ogólne zaprzeczenia i niepamięć o konkretnych incydentach deklarowana przez gubernatora". W dokumencie wskazano, że to, co opisali między innymi świadkowie "nie jest tylko staroświeckim, czułym zachowaniem – to było molestowanie seksualne".