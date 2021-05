Nowojorska prokuratura wezwała na przesłuchanie cztery kobiety, które oskarżają gubernatora miasta Andrew Cuomo o molestowanie seksualne. "To sygnał, że dochodzenie w sprawie zachowania Cuomo weszło w decydującą fazę" - pisze "New York Times".

"Wydanie wezwań (...) świadczy o wyjściu poza wstępną fazę ustalania faktów, podczas której prawnicy przesłuchali wiele kobiet, ale nie pod przysięgą. (…) To najnowszy sygnał, że dochodzenie stanowego prokuratora generalnego w sprawie zachowania Cuomo weszło w decydującą fazę" - ocenił "New York Times".

Cztery kobiety wezwane do złożenia zeznań

Cuomo zaprzecza zarzutom

Gubernator wielokrotnie zaprzeczał, jakoby dopuścił się zarzucanych mu czynów. W czwartek powiedział, że sprawianie, że ktoś "czuje się niekomfortowo", nie jest molestowaniem. - Jeśli po prostu sprawiłem, że poczuła się Pani niekomfortowo, nie jest to molestowanie, to uczucie dyskomfortu. (…) Nigdy nie powiedziałem niczego, co uważałem za niestosowne. Nigdy nie chciałem, by ktoś poczuł się w ten sposób - mówił Cuomo.