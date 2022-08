Anatolij Czubajs, były bliski współpracownik Putina przesłuchany. Podejrzewają, że próbowano go otruć

U Rosjanina nagle wystąpił paraliż rąk i nóg, co wywołało podejrzenie próby otrucia. Lekarze poinformowali, że podejrzewają u niego chorobę neurologiczną - zespół Guillaina-Barrego. Pobrano jednak od niego próbki do szczegółowych badań. Ich wyniki jeszcze nie dotarły do śledczych i lekarzy.