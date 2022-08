"Bardzo paskudna choroba" byłego współpracownika Putina. Doniesienia o stanie zdrowia Anatolija Czubajsa

Czubajs, architekt rosyjskich reform gospodarczych po rozpadzie Związku Radzieckiego, w marcu zrezygnował ze stanowiska specjalnego przedstawiciela prezydenta Władimira Putina do spraw zrównoważonego rozwoju kraju i wyjechał z Rosji. Wyjazd Anatolija Czubajsa miał być związany z jego sprzeciwem wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę . Nie wiadomo, gdzie dokładnie się osiedlił.

Sam Czubajs - twierdzi rosyjska opozycjonistka Ksenia Sobczak - utrzymuje, że zdiagnozowano u niego zespół Guillaina-Barrego. Objawia się on osłabieniem lub porażeniem mięśni, najczęściej występuje po infekcji dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego.

Źródła Reutera o stanie zdrowia Czubajsa

- Nie sądzę, by było to otrucie - powiedziało drugie ze źródeł agencji. Według tej osoby, Czubajs nadal znajduje się na oddziale intensywnej terapii. W ocenie rozmówcy Reutera zespół Guillaina-Barrego to "bardzo paskudna choroba". - Największy problem zaczyna się, gdy pacjent przestaje oddychać - dodało źródło.