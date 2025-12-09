Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Anastasija Potapowa zmienia obywatelstwo. Przeszkadzała jej ukraińska flaga, opuszcza Rosję

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Anastasija Potapowa zmienia barwy narodowe
Anastasija Potapowa zmienia barwy narodowe
Źródło: PAP/EPA
Anastasija Potapowa, teraz ona. "Z dumą ogłaszam, że będę reprezentować nową ojczyznę" - poinformowała rosyjska tenisistka, dołączając do licznego grona tych, którzy postawili na występy w innych barwach. Przed nią na krok tak poważny zdecydował się między innymi jej były już mąż, także grający w tenisa. Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Wydłuża się lista rosyjskich tenisistek i tenisistów, którzy zmieniają barwy narodowe.
  • Ostatnio z reprezentowania Rosji zrezygnowała Anastasija Potapowa. Dlaczego, skoro na korcie przeszkadzała jej ukraińska flaga?
  • Zmiany barw komentują Joanna Sakowicz-Kostecka, ekspertka Canal+, była tenisistka, oraz Urszula Radwańska, w 2012 roku 29. rakieta świata.
  • WIĘCEJ SPORTU W EUROSPORT.TVN24.PL

Sezon 2026 Potapowa rozpocznie jak Austriaczka, zostając tym samym zdecydowanie najwyżej notowaną w światowym rankingu zawodniczką z tego kraju - teraz miejsce zajmuje w nim 50., a Julia Grabher - 95.

"Witamy w drużynie" - ogłosiła Austriacka Federacja Tenisowa, ciesząc się z tej decyzji bardzo.

"Babcia postanowiła zapisać mnie na lekcje tenisa"

Pochodzi z Saratowa, ponad milionowego miasta nad Wołgą, 25. urodziny obchodzić będzie 30 marca. Wzrost - 175 centymetrów, lubiła i wciąż bardzo lubi grać w koszykówkę, zaczęła bardzo wcześnie, właściwie tego nie pamięta. Babcia prowadziła żeńską drużynę, wnuczka biegała, piłkę kozłowała i próbowała nią rzucać.

- A kiedy miałam trochę ponad pięć lat, babcia postanowiła zapisać mnie na lekcje tenisa, który dzieci trenowały w tym samym budynku. Jestem bardzo szczęśliwa, że tak zrobiła - wspomina Anastasija.

Triumfatorką Wimbledonu w grze pojedynczej dziewcząt oraz finalistką French Open w grze podwójnej - także dziewcząt - została w roku 2016. W Wielkim Szlemie, tym dla tenisistek zawodowych, na razie najdalej dotarła do czwartej rundy - Rolanda Garrosa 2024. Najwyżej w światowym rankingu była 21., w czerwcu sezonu 2023. Na kortach zarobiła ponad pięć milionów dolarów.

Kontrowersje? W tej karierze i życiorysie ich nie brakuje. W sierpniu 2022 - sześć miesięcy po agresji Rosji na Ukrainę - Potapowa sprzeciwiła się, by na trybunach jedna z fanek siedziała owinięta ukraińską flagą. Poskarżyła się sędzi i fanka z trybun została wyproszona. W marcu 2023 przed meczem z Jessiką Pegulą w Indian Wells pojawiła się w koszulce Spartaka Moskwa. Za to od władz WTA otrzymała ostrzeżenie.

- Nie było w tym żadnych politycznych intencji - zapewniała tenisistka.

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Dziennikarz eurosport.pl
Czytaj także:
Jacek Sasin
Co dalej z wetem do ustawy łańcuchowej? Sasin o "psich umysłach"
Jechała 111 kilometrów na godzinę we mgle i deszczu na pięćdziesiątce
Pędziła 111 km/h w terenie zabudowanym. "Popchnął mnie diabeł"
Opole
Raper Ghetts
Raper przyznał się do spowodowania śmiertelnego wypadku. "Krok w kierunku sprawiedliwości"
Świat
Zanieczyszczenie powietrza
2025 bliski pobicia niechlubnego rekordu
METEO
Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Szpital powiatowy wstrzymał planowe przyjęcia. Czeka na pieniądze
WARSZAWA
Prezes NRL Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
"Politycy nie mogą już udawać, że nie wiedzą". Lekarze o szczytach zdrowotnych
Zdrowie
Donald Trump
"Arbitralna i kapryśna" decyzja Trumpa. Wyrok sądu
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty podzielił się informacją o stanie zdrowia
Polska Fundacja Narodowa
Było "na bogato". "Służbową kartą opłacał nawet napiwki"
Interwencja służb na ulicy Targowej
Wszedł do opuszczonego sklepu. Znalazł się w potrzasku
WARSZAWA
51 min
pc
Szponcić, OKPA, 6 7. Co to znaczy?
Słowo daję
an-22
Katastrofa wojskowego samolotu na północny-wschód od Moskwy
Świat
imageTitle
Reprezentant Anglii aresztowany. Złamał fanowi nos
Najnowsze
06 0954 AVI LUBLIN_01-01_00-00-060952-0007
Syreny zawyły przez ludzki błąd. Ale kogo konkretnie i dlaczego do niego doszło?
Lublin
imageTitle
Znany zawodnik groził Jędrzejczyk. Polska mistrzyni reaguje
EUROSPORT
Takim autem poruszał się zatrzymany
Chciał ukraść drewno z lasu. Wpadł w błoto i w ręce policji
Lubuskie
GLAPINSKI PAP
Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP
BIZNES
Złodzieje wykradli osiem dzieł Matisse'a z biblioteki w Brazylii
Obezwładnili ochroniarza i zwiedzających. Dzieła Matisse'a wynieśli głównymi drzwiami
Świat
Aktywistki "Aterstall Vatmarker", Sztokholm, 2023
"Nie chcieli wyrządzić większych szkód" obrazowi Moneta. Uniewinnieni 
Świat
Kazik Staszewski
Nocne wpisy Kazika o stanie zdrowia: doszło do nieporozumienia
Kultura i styl
Czarnobyl, uszkodzenia po ataku (13.02.2025)
Osłona reaktora w Czarnobylu "straciła swoją funkcję". Ekspert wyjaśnia, co to oznacza
Świat
Wołodymyr Zełenski
Kto do kogo? Sasin: Zełenskiemu korona z głowy nie spadnie
Statuetka Grand Press
Redakcja Konkret24 nominowana do nagrody Grand Press Veritas 2025
Kultura i styl
imageTitle
Trzech Polaków w widowiskowej imprezie. Nikt nie wygrał jej dwa razy z rzędu
EUROSPORT
Google
Bruksela wszczyna postępowanie. Google grozi olbrzymia kara
BIZNES
Ciało kobiety wyłowiono w rzeki koło miejscowości Dąbrówka w powiecie jasielskim
Z drona dostrzegli dryfujące w rzece ciało
Rzeszów
Potem wyprzedził pojazd i uderzył w niego
Były marszałek skazany po kolizji na S3. Sędzia: zdarza mu się jeździć jak pirat
Lubuskie
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek odpowie za oszustwo
WARSZAWA
Uciekający motocyklista
Pościg za motocyklistą. Wjechał do lasu, wywrócił się, uciekał pieszo
Lubuskie
shutterstock_2478230273
W tych branżach firmy szykują rekrutacje. Nowy raport
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica