Anastasija Potapowa zmienia obywatelstwo. Przeszkadzała jej ukraińska flaga, opuszcza Rosję

Kluczowe fakty: Wydłuża się lista rosyjskich tenisistek i tenisistów, którzy zmieniają barwy narodowe.

Ostatnio z reprezentowania Rosji zrezygnowała Anastasija Potapowa. Dlaczego, skoro na korcie przeszkadzała jej ukraińska flaga?

Zmiany barw komentują Joanna Sakowicz-Kostecka, ekspertka Canal+, była tenisistka, oraz Urszula Radwańska, w 2012 roku 29. rakieta świata.

Sezon 2026 Potapowa rozpocznie jak Austriaczka, zostając tym samym zdecydowanie najwyżej notowaną w światowym rankingu zawodniczką z tego kraju - teraz miejsce zajmuje w nim 50., a Julia Grabher - 95.

"Witamy w drużynie" - ogłosiła Austriacka Federacja Tenisowa, ciesząc się z tej decyzji bardzo.

"Babcia postanowiła zapisać mnie na lekcje tenisa"

Pochodzi z Saratowa, ponad milionowego miasta nad Wołgą, 25. urodziny obchodzić będzie 30 marca. Wzrost - 175 centymetrów, lubiła i wciąż bardzo lubi grać w koszykówkę, zaczęła bardzo wcześnie, właściwie tego nie pamięta. Babcia prowadziła żeńską drużynę, wnuczka biegała, piłkę kozłowała i próbowała nią rzucać.

- A kiedy miałam trochę ponad pięć lat, babcia postanowiła zapisać mnie na lekcje tenisa, który dzieci trenowały w tym samym budynku. Jestem bardzo szczęśliwa, że tak zrobiła - wspomina Anastasija.

Triumfatorką Wimbledonu w grze pojedynczej dziewcząt oraz finalistką French Open w grze podwójnej - także dziewcząt - została w roku 2016. W Wielkim Szlemie, tym dla tenisistek zawodowych, na razie najdalej dotarła do czwartej rundy - Rolanda Garrosa 2024. Najwyżej w światowym rankingu była 21., w czerwcu sezonu 2023. Na kortach zarobiła ponad pięć milionów dolarów.

Kontrowersje? W tej karierze i życiorysie ich nie brakuje. W sierpniu 2022 - sześć miesięcy po agresji Rosji na Ukrainę - Potapowa sprzeciwiła się, by na trybunach jedna z fanek siedziała owinięta ukraińską flagą. Poskarżyła się sędzi i fanka z trybun została wyproszona. W marcu 2023 przed meczem z Jessiką Pegulą w Indian Wells pojawiła się w koszulce Spartaka Moskwa. Za to od władz WTA otrzymała ostrzeżenie.

- Nie było w tym żadnych politycznych intencji - zapewniała tenisistka.