Profesor Agnieszka Legucka: Putin postawił na bardzo ryzykowną kartę, może stracić poparcie społeczne

Ogłoszenie przez prezydenta Rosji częściowej mobilizacji to ryzykowne zagranie - uznały zgodnie w programie "Tak jest" w TVN24 była ambasador RP w Moskwie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i profesor Agnieszka Legucka z Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Ekspertki zauważają, że decyzja Putina jest efektem niepowodzeń Rosji na froncie, a może przyczynić się też do spadku poparcia dla rosyjskiego przywódcy i dalszego prowadzenia wojny w Ukrainie.

- Częściowa mobilizacja to PR-owe zagranie, żeby uspokoić ludzi w Rosji, bo wiadomo, że Rosjanie nie chcą mobilizacji i nie chcą, żeby poborowi szli na wojnę, a to właściwie zostało powiedziane. To jest ta wielka zmiana, która nastąpi, że poborowi pójdą tam zupełnie legalnie - dodała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oceniła, że Putin zdaje sobie sprawę z ryzyka ogłoszenia częściowej mobilizacji. - On zwlekał, ile mógł, ale dłużej nie mógł. Przed ogłoszeniem mobilizacji zostały wprowadzone poprawki do Kodeksu karnego, które karzą za to, że się unika poboru, że się dobrowolnie oddaje do niewoli - wyjaśniła.