Tysiące ludzi na ulicach, demonstranci zajmują rządowe budynki. Ekspert o źródle protestów w Kazachstanie

"Bezpośrednim źródłem protestów w Kazachstanie stały się noworoczne podwyżki cen szeregu produktów" - napisał na Twitterze Arkadiusz Legieć, analityk do spraw Kaukazu i Azji Centralnej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Gwałtowne manifestacje doprowadziły do dymisji rządu. W największym mieście kraju, Ałmaty, protestujący wtargnęli do ratusza i dawnej rezydencji prezydenckiej.

W obronie swoich interesów

Pierwsza reakcja władz

Legieć zwrócił uwagę, że "pierwszą reakcją kazachskich władz na protesty była ich siłowa pacyfikacja oraz aresztowania". Napisał ponadto, że "utrudniano również ich organizację poprzez punktowe blokady sieci GSM i internetu oraz wybranych mediów społecznościowych (FB, VK, Telegram)". "Warto przy tym odnotować – że reakcja ta była stosunkowo wyważona – starano się zniechęcić protestujących, ale nie doprowadzić do niekontrolowanej eskalacji przemocy i "dolania benzyny do ognia" - skomentował Legieć.

Analityk przypomniał, że protesty jednak nie ustawały. "Dlatego prezydent Kassym Żomart-Tokajew zdecydował o podjęciu decyzji, których skuteczność w uspokojeniu nastrojów jeszcze ocenimy, ale które z pewnością można określić jako rozwiązania pozorowane: odgórne zamrożenie na 180 dni przez rząd cen gazu, innych paliw oraz innych kluczowych produktów (w tym spożywczych) na poziomie mniej więcej sprzed roku (główny postulat protestujących), zapowiedź publicznych subsydiów do towarów drastycznie drożejących w przyszłości, stworzenie państwowego funduszu socjalnego dla osób najuboższych, no i oczywiście dymisja rządu" - podkreślił.

"Dochodzi do tego jeszcze czynnik budżetowy – surowce, w tym gaz, wydobywane w Kazachstanie, są przeznaczane głównie na eksport, co zapewnia wpływy do budżetu, następnie produkty paliwowe dostarczane są społeczeństwu po zawyżonych cenach, co jest de facto przerzuceniem części kosztów budżetowych na społeczeństwo. W związku z tym – decyzja o zamrożeniu cen - nie rozwiązuje tego problemu strukturalnego, a tylko go "zamraża" (dosłownie), politycznie pokazuje jednak że władze są gotowe płacić za spokój na ulicach" - stwierdził analityk PISM.