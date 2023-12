"Orban podbija stawkę". Taktyka szantażu "może się na nim zemścić"

Według analityka do spraw Węgier Andrzeja Sadeckiego z OSW premier Węgier Viktor Orban może rozgrywać sytuację, w której do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą potrzebna jest jednomyślność. W przypadku pomocy finansowej dla Kijowa Bruksela zakłada plan B w postaci umów międzypaństwowych, ale co do procesu przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej Orban bierze pozostałe państwa członkowskie jako zakładników – ocenia.