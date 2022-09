Kiriłł Michajłow odpowiedział, że największe wrażenie zrobiła na nim ilość sprzętu wojskowego pozostawiona przez Rosjan. Badający konflikty zbrojne analityk przypomniał, że z założenia, jeśli jakaś armia się wycofuje i nie ma czasu ani możliwości zabrania sprzętu, musi go zniszczyć, by nie wpadł w ręce przeciwnika.

2022 Cable News Network All Right Reserved

Izium wyzwolone z rąk Rosjan. Jak wygląda miasto po miesiącach okupacji 2022 Cable News Network All Right Reserved

Chwiejący się system bezpieczeństwa

- Terytorium Rosji nic nie zagraża, bo może straszyć użyciem broni jądrowej. Ale nie pozostało jej potencjału nawet na to, by kontrolować sytuację, na przykład, na Kaukazie (gdzie obecnie toczy się konflikt między Armenią i Azerbejdżanem o separatystyczny Górski Karabach - przyp. red.). Widzimy, że tak zwany system bezpieczeństwa, który próbowała utworzyć Rosja w państwach byłego Związku Radzieckiego, jeśli się jeszcze nie rozpada, to przynajmniej się chwieje - stwierdził ekspert.

"Wojna na wyczerpanie"

Pytany o nowoutworzoną rosyjską formację sił lądowych - 3. Korpus Armijny, który miał zostać wysłany do walk w Ukrainie, Michajłow odpowiedział. - Część sił tego korpusu jest już w Ukrainie (w obwodzie donieckim - red.). Będziemy śledzić, gdzie pojawią się kolejne jego oddziały i w jakim celu zostaną użyte - do ofensywy czy obrony.

Odnosząc się do niedzielnego raportu amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, w którym podano, że "Rosjanie prowadzą mało znaczące operacje w obwodzie donieckim zamiast skupić się na obronie przeciwko ukraińskiej kontrofensywie", analityk Conflict Intelligence Team stwierdził, że "wszystko, co widzieliśmy, począwszy od kwietnia, było wojną na wyczerpanie".

- Na podstawie tego, co działo się w obwodzie charkowskim, można powiedzieć, że Rosja już przegrała tę wojnę na wyczerpanie. Rosji nie pozostało wystarczająco dużo piechoty, nie tylko po to, by prowadzić ofensywę, a choćby w celu obrony wszystkich odcinków frontu. Jeśli w obwodzie chersońskim Rosjanie próbują jakoś się utrzymać, to w obwodzie charkowskim zobaczyliśmy całkowity upadek, który zmusił Rosjan do pozostawienia wielkiej liczby miejscowości bez podjęcia jakiejkolwiek walki.