Analitycy ISW: Ukraińcy mogą tymczasowo wstrzymać kontrofensywę

ISW: pauzy operacyjne to częsta cecha dużych przedsięwzięć ofensywnych

Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War) przytacza swoje wcześniejsze oceny dotyczące "lokalnych kontrataków ukraińskich na południu i wschodzie Ukrainy ". Wskazuje, że "Ukraina nie użyła dotąd większości dostępnych sił i nie rozpoczęła jeszcze głównego wysiłku w ramach kontrofensywy".

Relacje rosyjskich jeńców

"To wyspecjalizowane oddziały, które grożą strzelaniem do własnych żołnierzy, by zapobiec ich wycofywaniu się lub zmusić ich do ataku" - pisze ISW. Jeńcy powiedzieli, że obawiają się powrotu do Rosji w ramach wymiany między Ukrainą i Rosją. Wskazują przy tym na przepisy, które zakazują dobrowolnego pójścia do niewoli.