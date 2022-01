Holandia. Nielegalna demonstracja przeciwników obostrzeń pandemicznych i szczepień przerwana przez policję

Mimo tej decyzji główny organizator protestu Michel Reijinga wezwał ludzi do przyjścia i picia kawy na Museumplein. W niedzielę około południa zebrało się tam kilka tysięcy osób. Museumplein to plac w centrum Amsterdamu, gdzie swą siedzibę mają trzy muzea - Rijksmuseum, muzeum van Gogha i muzeum sztuki nowoczesnej Stedelijk – oraz sala koncertowa Concertgebouw. "Nadal w to wierzysz?" - kartki z takim hasłem trzymali uczestnicy protestu.