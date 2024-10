Odnaleźli wrak samolotu. Szukają załogi

Maszyna rozbiła się we wtorek w trakcie rutynowego lotu szkoleniowego. Teren, na którym doszło do katastrofy to obszar Gór Kaskadowych, w pobliżu szczytu Mount Rainier, który sięga niemal 4.4 tys. m n.p.m. Myśliwiec spadł w gęsto zalesionym rejonie, a do wraku nie da się dojechać żadnym pojazdem. Poszukiwania prowadzone są z użyciem śmigłowców. W trakcie weekendu w tym regionie oczekiwane są opady śniegu.