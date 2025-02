Amerykańskie media: Izrael planuje atak na obiekty nuklearne w Iranie

Amerykańskie dzienniki "Wall Street Journal" i "Washington Post", powołując się na raport amerykańskiego wywiadu wojskowego, donoszą, że Izrael najprawdopodobniej przeprowadzi w najbliższych miesiącach atak na obiekty nuklearne w Iranie. - Jeżeli uderzą w setkę naszych obiektów, wybudujemy tysiąc innych - skomentował te doniesienia prezydent Iranu.

Według dwóch amerykańskich urzędników Izrael liczy na to, że obecny prezydent Donald Trump jest bardziej skłonny do wsparcia ataku na Iran - przekazał "Wall Street Journal". Jak dodał dziennik, władze w Jerozolimie obawiają się, że mają coraz mniej czasu, by zapobiec zbudowaniu bomby atomowej przez Teheran.