Świat Amerykański żołnierz miał szpiegować na rzecz Rosjan. Został przekazany do USA Oprac. Adam Styczek |

Żołnierz USA miał szpiegować na rzecz Rosjan. Zatrzymały go brytyjskie służby Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Brytyjska policja poinformowała we wtorek, że żołnierz USA zatrzymany w zeszłym tygodniu w Anglii w związku z podejrzeniem o szpiegostwo na rzecz Rosji trafił pod nadzór amerykańskich władz wojskowych.

- To niezwykle poważne zarzuty, a nasza wspólna reakcja powinna być wyraźnym sygnałem, że będziemy działać szybko i zdecydowanie wszędzie tam, gdzie podejrzewamy prowadzenie tego rodzaju działalności szpiegowskiej - powiedział Laurence Taylor, zastępca komisarza londyńskiej policji. Podkreślił, że przekazanie śledztwa nastąpiło na podstawie porozumień międzynarodowych.

FBI poinformowało, że żołnierz przebywa obecnie w areszcie. Dochodzenie prowadził oddział terenowy FBI w Filadelfii, biuro attache prawnego FBI w Londynie, brytyjska policja antyterrorystyczna, służba specjalna MI5, brytyjski kontrwywiad wojskowy oraz armia amerykańska.

Dyrektor FBI Kash Patel oświadczył, że aresztowanie to dowód na stosowanie przez Biuro zasady "zero tolerancji" wobec każdego, kto łamie złożoną przysięgę lub naraża bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych.

Amerykański żołnierz miał szpiegować na rzecz Rosji

41-letni żołnierz amerykańskiej armii został aresztowany w ubiegły wtorek po śledztwie prowadzonym przez brytyjskie służby, FBI i amerykańską armię. Wojsko USA ujawniło, że to podpułkownik Brandon Carroll Tyner, który w armii służył od 2008 roku.

Według brytyjskich mediów mężczyzna pełnił służbę w bazie Imjin Barracks niedaleko Gloucester w zachodniej Anglii. To tam znajduje się dowództwo Sojuszniczego Korpusu Szybkiego Reagowania NATO.

Baza NATO Allied Rapid Reaction Corps w Gloucester Źródło zdjęcia: ENEX

Wojskowy został aresztowany w związku z podejrzeniem złamania ustawy o bezpieczeństwie narodowym - wejściem w posiadanie lub ujawnieniem chronionych informacji oraz udzielaniem pomocy zagranicznym służbom wywiadowczym.

Po ogłoszeniu zatrzymania brytyjska policja sprecyzowała, że krajem, na rzecz którego mężczyzna miał działać, jest Rosja.