Evan Gershkovich aresztowany w Rosji. Gazeta żąda wydalenia ambasadora, jest komentarz Bidena

- To nie jest w tej chwili nasz plan - powiedział w piątek Joe Biden w odpowiedzi na pytanie, czy zamierza wydalić z USA rosyjskich dyplomatów i dziennikarzy. Pytany o jego przesłanie dla Rosji w związku z postawieniem zarzutów Evanowi Gershkovichowi, odparł krótko: "wypuśćcie go".

Wcześniej dziennik "Wall Street Journal" zażądał wydalenia ambasadora Rosji i dziennikarzy rosyjskich pracujących w Stanach Zjednoczonych po tym, jak korespondent tej gazety Evan Gershkovich został oskarżony o szpiegostwo przez rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB). W artykule redakcyjnym "WSJ" ocenił, że zatrzymanie Gershkovicha w Rosji "pokazuje, iż słabnie zdolność USA do powstrzymywania ataków na ich obywateli".

"WSJ": administracja Bidena będzie musiała rozważyć eskalację dyplomatyczną i polityczną

"Bandyccy przywódcy dalej zachowują się bandycko, jeśli sądzą, że nic im za to nie grozi. Administracja (prezydenta USA Joe - red.) Bidena będzie musiała rozważyć eskalację dyplomatyczną i polityczną. Wydalenie ambasadora Rosji w USA, podobnie jak wszystkich dziennikarzy amerykańskich pracujących tutaj, to minimum, którego należałoby oczekiwać" - uznał "Wall Street Journal".

Dziennik po raz kolejny odrzucił oskarżenia wobec Gershkovicha dotyczące szpiegostwa. "Władze (w Moskwie - red.) ściśle monitorują reporterów zagranicznych w Rosji, a Gershkovich pracował tam przez lata", tak więc "gdyby FSB faktycznie sądziła, że jest on szpiegiem, to wydaliłaby go dawno temu" - oświadczyła redakcja.