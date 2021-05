"Zamierzał wyjechać z kraju, by odwiedzić rodzinę". Dziennikarz zatrzymany na lotnisku

Amerykański dziennikarz został w poniedziałek zatrzymany na lotnisku w Mjanmie, gdy próbował opuścić kraj - poinformował we wtorek portal informacyjny, dla którego pracuje mężczyzna. Jak zwraca uwagę Reuters, to już czwarty zagraniczny dziennikarz zatrzymany w tym kraju od czasu lutowego zamachu stanu.

Dziennikarz zatrzymany na lotnisku. "Nie wiemy, dlaczego"

"Redaktor naczelny Frontiera Danny Fenster został dziś rano zatrzymany na międzynarodowym lotnisku w Ragunie, na krótko przed tym, jak miał wejść na pokład samolotu do Kuala Lumpur" - przekazała w oświadczeniu redakcja portalu Frontier Myanmar. Jak dodano, Amerykanin został przetransportowany do więzienia Insein w Rangunie. Jak podaje stacja CNN, to jeden z cieszących się najgorszą sławą zakładów karnych w kraju.

Brat Fenstera przekazał stacji CNN, że dziennikarz miał przy sobie "ważne dokumenty służbowe, wizy i paszporty". - Zamierzał dobrowolnie wyjechać z kraju, by odwiedzić rodzinę. Nie wiemy, o co mogło chodzić - powiedział Bryan Fenster. - Mam nadzieję, że z całym wsparciem, jaki otrzymujemy, uda się go wyciągnąć tak szybko, jak to możliwie - dodał.