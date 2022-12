Śledztwo dziennikarskie ujawnia, co się stało ze skradzionym ukraińskim zbożem

"Kolejnym krokiem w procesie przemytu jest przekazanie skradzionego ukraińskiego zboża z Krymu do globalnych nabywców. Flota małych statków przemyca zboże, zazwyczaj z krymskiego portu w Sewastopolu, na większe statki towarowe oczekujące na morzu, na które ładunek jest przenoszony przy pomocy statków wyposażonych w dźwigi" - opisał "WSJ". Sewastopol - to port wojenny, baza Floty Czarnomorskiej Rosji.

Zboże ukraińskie mieszane jest z rosyjskim

W czasie jednego z takich transportów na morzu, po wyruszeniu z portu w Sewastopolu, żuraw pływający, należący do firm powiązanych z Chodykinem, przekazał zboże na duży statek, należący do tych samych przedsiębiorstw. Miało to miejsce niedaleko Cieśniny Kerczeńskiej, łączącej Morze Azowskie z Morzem Czarnym - wynika z danych zebranych przez ukraiński wywiad i analityków morskich, badania obrazów satelitarnych oraz danych dostaw.

Bosphorus Observer pomógł w identyfikacji części statków zaangażowanych w przemyt w Cieśninie Kerczeńskiej, dopasowując zweryfikowane zdjęcia i nagrania wideo do zdjęć satelitarnych, zwracając uwagę na takie cechy charakterystyczne jak rozmieszczenie dźwigów i włazów na statkach. Dowody, które umożliwiły powstanie raportu "WSJ" dostarczył także amerykański ośrodek analityczny Initiative for the Study of Russian Piracy.