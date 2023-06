Amerykański dron bojowy wylądował na cywilnym lotnisku blisko granicy z Polską. "To pierwszy raz"

czytaj dalej

Rosjanie wysadzili w ubiegłym tygodniu zaporę w Nowej Kachowce, doprowadzając do wylania Dniepru na tereny obwodu chersońskiego. Zdaniem szefa władz obwodowych Ołeksandra Prokudina, ilość wody, która stała się przez to niezdatna do użycia, wystarczyłaby do "napojenia całego świata przez dwa dni".