Świat

Amerykańska panna młoda opowiedziała nam o "aniele" z Polski. Karol uratował jej życie

|
Kaedi Cecala w rozmowie z dziennikarką TVN24
Kaedi Cecala - Amerykanka, której komórki macierzyste od Polaka uratowały życie. Rozmowa z Ewą Wagner
Źródło: tvn24.pl
Kaedi Cecala jest wziętą fryzjerką przygotowującą do ślubu panny młode z Chicago. Niedawno sama przeżywała swój najważniejszy dzień w życiu. Młodej parze towarzyszył niezwykły gość z Polski. Kaedi, której historia trafiła na czołówki mediów, mówi o nim "mój anioł". Ewie Wagner z TVN24 opowiedziała, jak wszystko się zaczęło.

Amerykanka, obserwowana na Instagramie przez ponad 10 tysięcy osób, na co dzień w mediach społecznościowych dzieli się pięknymi ślubnymi stylizacjami. W ostatnich dniach podzieliła się również historią swojej choroby i osoby, której zawdzięcza życie. Informacja o Karolu, "aniele" z Polski, którego komórki macierzyste pomogły wyleczyć Kaedi z choroby nowotworowej, oraz opis ślubu Amerykanki, której honorowym gościem był Polak i jego żona, frafiła do licznych mediów za oceanem i w Polsce.

Amerykanka opowiedziała dziennikarce TVN24 Ewie Wagner historię swojej choroby. W 2017 roku wykonała rutynowe badania, których wyniki były niepokojące. Jak mówi, nie miała jednak żadnych objawów choroby, a kolejne badania, również pod kątem raka, nie wskazywały nic konkretnego. "Jesteś za młoda na raka, nie martw się" - słyszała. Na początku 2020 roku kolejne badanie wskazało jednak na niezwykle rzadki nowotwór krwi, szczególnie wśród osób tak młodych. W 2021 roku uznano, że niezbędny będzie przeszczep komórek macierzystych.

Kaedi Cecala w rozmowie z dziennikarką TVN24 Ewą Wagner
Kaedi Cecala w rozmowie z dziennikarką TVN24 Ewą Wagner
Źródło: TVN24
13 lat temu zarejestrował się w bazie. Dziś jego decyzja może uratować życie
13 lat temu zarejestrował się w bazie. Dziś jego decyzja może uratować życie

Rzeszów

Amerykanka o dawcy z Polski: zrobił to dla kompletnie nieznajomej osoby

Gdy w październiku została przyjęta do szpitala wiedziała już, że znaleziono dawcę. Najpierw musiała przejść "brutalną i bolesną" chemioterapię, by przygotować organizm na przeszczep. - Na szczęście niewiele z tego pamiętam. Koncentrowałam się na pozytywnych emocjach, żeby przejść przez to. Myślałam tylko o tym, by wrócić do domu, do mojego psa, do mojego obecnego męża. Odzyskać moje życie, zacząć je na nowo. Ale był to naprawdę trudny czas - wspomina reporterce TVN24.

Początkowo o dawcy szpiku nie wiedziała zbyt wiele. - Zgodnie z zasadami dotyczącymi dawców, muszą być anonimowi. Jedyne, co mogłam wiedzieć to, że jest to młody mężczyzna z Europy. Nie znałam kraju, jego imienia, ani wieku, niczego więcej. Był kompletnie anonimowy - opowiada stylistka. - Myślałam: jak to, to przecież młody człowiek, korzystający z życia. Jak znalazł czas, by zrobić coś takiego dla kompletnie nieznajomej osoby - dodaje. Pamięta, że już wtedy pomyślała, że to jej "anioł".

Musiały minąć dwa lata, by mogła dowiedzieć się o "aniele" czegoś więcej. Wypełniła specjalny formularz, dzięki któremu - w razie zgody dawcy - mogła poznać jego personalia. Tak się stało. - Siedziałam w poczekalni i dostałam email, a w nim jego imię, że jest z Polski i jak sądzę jego adres mailowy. I zaczęłam szlochać - wspomina teraz. - Połączyć imię z osobą, która uratowała moje życie, to coś, czego nawet nie jestem w stanie opisać. Jesteś taka szczęśliwa i wdzięczna - mówi ocierając chusteczką łzę z oka. To imię to Karol.

Kaedi Cecala w rozmowie z dziennikarką TVN24
Kaedi Cecala w rozmowie z dziennikarką TVN24
Źródło: TVN24

Dawca honorowym gościem na ślubie Kaedi

Dzień czy dwa zajęło jej sformułowanie wiadomości, którą chciała mu wysłać. Potem nawiązali kontakt w mediach społecznościowych i zaczęli wymieniać wiadomości na WhatsAppie. - Wysłał mi zdjęcia swoje i Dominiki (żona Karola - red.), napisał o swoim ślubie - opowiada. A ponieważ Kaedi miała zaplanowany ślub na grudzień ub. roku, postanowiła, że zrobi wszystko, żeby Karol mógł na nim być.

Specjalnego gościa do końca trzymali w tajemnicy. Na profilu Kaedi na Instagramie widzimy uwieczniony moment, gdy Karol, wywoływany przez pana młodego, zabiera głos podczas uroczystości. W trakcie krótkiej przemowy Polak zachęcał gości, by rejestrowali się jako dawcy. - To nic nie kosztuje, a dla kogoś może być wszystkim - mówił. - Gdzieś tam może czekać na was wasza Kaedi - przekonywał Karol.

Kaedi zapewnia reporterkę TVN24, że zamierza utrzymać kontakt z Polakiem i jego żoną "na zawsze". W tym roku planuje z mężem odwiedzić Włochy, ale - jak mówi - naprawdę chce polecieć do Polski, by "zobaczyć ich życie" - Karola i jego żony. Nie znała wcześniej Polski, ale teraz, gdy - jak sama mówi - płynie w niej "polska krew", zamierza poznać nasz kraj.

Jak rodziła się polska transplantologia szpiku? "Wielu hematologów nie wierzyło w jej skuteczność"

Jak rodziła się polska transplantologia szpiku? "Wielu hematologów nie wierzyło w jej skuteczność"

Zdrowie
Niedobory krwi zagrażają chorym na raka. "Nie mamy jej czym zastąpić"

Niedobory krwi zagrażają chorym na raka. "Nie mamy jej czym zastąpić"

Piotr Wójcik

Opracował Adam Michejda, WAC

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Ewa Wagner
Ewa Wagner
