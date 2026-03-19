Wysłannik Trumpa w Mińsku. Rozmowy o wizycie Łukaszenki i więźniach politycznych

Mińsk. Spotkanie Alaksandra Łukaszenki i Johna Coale

Wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, John Coale oświadczył, że rozmowa z Łukaszenką dotyczyła planów wizyty białoruskiego przywódcy w USA - podała białoruska propagandowa agencja BiełTA.

- Będziemy pracować nad tym, aby to [wizytę w USA - red.] zorganizować - powiedział dziennikarzom amerykański wysłannik po spotkaniu z Łukaszenką.

Alaksandr Łukaszenka i John Coale w Mińsku

- Rozmawialiśmy o stosunkach Białorusi i USA (…), o tym co myśli [Łukaszenka - red.] o wojnie w Iranie i jak sytuacja będzie się rozwijać - dodał Coale.

Podkreślił, że dla strony amerykańskiej "bardzo cennym" jest usłyszeć zdanie białoruskiego przywódcy.

Łukaszenka: omawialiśmy uwolnienie tak zwanych więźniów politycznych

Amerykańska delegacja na Białorusi ma poruszyć też inne tematy, w tym uwolnienie więźniów politycznych. - Omawiamy nasze stosunki dwustronne, od pracy ambasady aż po uwolnienie tak zwanych więźniów politycznych - powiedział Łukaszenka, cytowany przez agencję BiełTA.

Dodał, że rozmowy z delegacją amerykańską nie dotyczą stosunków Białorusi z Rosją i Chinami.

Kolejna wizyta amerykańskiego wysłannika

Wizyta Coale'a jest kolejną w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Poprzednio amerykański wysłannik odwiedził Mińsk w grudniu 2025 roku. Amerykański wysłannik wynegocjował wtedy uwolnienie części więźniów.

Wśród 123 uwolnionych wówczas osób byli między innymi laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, polityk Wiktar Babaryka, który miał wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 roku jako rywal Łukaszenki, oraz członkini jego sztabu Maryja Kalesnikawa. Zgodnie z szacunkami organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka na Białorusi status więźnia politycznego ma około 1,1 tysięcy osób.

Opracował Adrian Wróbel /akw