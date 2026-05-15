Świat Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"

Pentagon miał odwołać przerzut żołnierzy do Polski.

Przed komisją sił zbrojnych Izby Reprezentantów zasiedli w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych generał Christopher LaNeve oraz sekretarz ds. sił lądowych Dan Driscoll. Kongresmeni pytali ich między innymi o doniesienia mediów na temat odwołania w ostatnich dniach przyjazdu do Polski 2 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1 Dywizji Kawalerii. Miało to być ponad 4 tysiące żołnierzy wraz ze sprzętem.

Christopher LaNeve odpowiedział, że decyzja w tej sprawie zapadła po konsultacji z dowódcą sił USA w Europie (EUCOM), którym jest generał Alexus Grynkewich.

- Otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. Współpracowałem z nim, ściśle konsultując, której jednostki będzie to dotyczyć. Najbardziej sensowne było, aby ta brygada nie została wysłana w teatr działań. Ściśle współpracujemy z generałem Grynkewichem i jego zespołem, aby zapewnić, że ma od nas odpowiednie siły - powiedział LaNeve.

Poinformował, że rozkaz redukcji sił wyszedł z biura sekretarza wojny. Wojskowy został też zapytany, czy są plany zastąpienia brygady, która nie została wysłana. - Musiałby pan zapytać dowódcę EUCOM, jak ma zamiar manewrować tymi siłami, które ma - odpowiedział generał.

"Policzek dla Polski"

Kongresmeni - szef komisji Mike Rogers (republikanin), wiceszef Adam Smith (demokrata) i Austin Scott (republikanin) - zgodnie krytykowali decyzję i sposób jej podjęcia.

Austin Scott kwestionował tłumaczenia Pentagonu, że nie była to decyzja podjęta w ostatniej chwili. - Nie widzę, jak to stwierdzenie może być prawdziwe - powiedział. Mike Rogers ocenił, że po raz kolejny Pentagon podjął decyzję wbrew prawnemu obowiązkowi konsultacji z Kongresem.

Członek komisji Don Bacon (republikanin) określił anulowanie wysłania brygady "policzkiem dla Polski, policzkiem dla naszych bałtyckich przyjaciół". W dodatku nazwał tę decyzję "naganną" i ocenił, że "jest to wstyd, co zrobiliśmy Polsce".

Skąd informacje o zmianach dotyczących żołnierzy USA?

Doniesienia o redukcji sił amerykańskich w Europie pojawiają się od pewnego czasu. Na początku maja USA ogłosiły, że wycofają pięć tysięcy żołnierzy z Niemiec. W zeszłym tygodniu Donald Trump powiedział z kolei, że może przesunąć żołnierzy z Niemiec do Polski.

Informację o anulowaniu wysłania brygady pancernej do Polski podały w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego amerykański dziennik "The Wall Street Journal" oraz portal Army Times.

Z kolei Reuters poinformował w piątek, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, wypowiadających się anonimowo, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. Telewizja CNN podała, powołując się na źródła w resorcie wojny USA, że decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie.

MON: nie ma decyzji ograniczających obecność sił USA w Polsce

W czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. Mówił, że rozmawiał w nocy z dowództwem sił USA w Europie oraz prezydentem Karolem Nawrockim.

W piątek, podczas uroczystości przekazania Siłom Zbrojnym RP satelitarnego systemu MikroSAR, minister zapewniał, że "nie ma żadnych decyzji ograniczających obecność sił i środków amerykańskich w Polsce". Jak dodał, sojusz między Polską a USA "jest naprawdę silny". - Polska na swoim terytorium ma zarówno stałą, jak i rotacyjną obecność wojsk amerykańskich - zaznaczył wicepremier.

- Wysunięte dowództwo V Korpusu w Poznaniu, dowództwo dywizji w Bolesławcu, bazy logistyczne we Wrocławiu, magazyny w Powidzu, czy bazy lotnicze w Łasku i w Powidzu, batalionowa grupa w Orzyszu, Redzikowo i tarcza antyrakietowa, to trwałe symbole obecności wojsk amerykańskich na polskiej ziemi. Nic w tej sprawie się nie zmienia - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON dodał, że polski rząd jest "w stałym kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie", a "rotacje, które następują, nie zmieniają strategii polityki państwa polskiego". - Te decyzje, które państwo obserwujecie, wynikają z decyzji prezydenta (Donalda) Trumpa. Jasno wskazał o zmniejszeniu kontyngentu o 5 tysięcy w Niemczech. Żeby to wykonać, Pentagon podejmuje różnego typu działania. Czasem jedna brygada może być wstrzymana, żeby przyjechała na jej miejsce inna. One dotyczą zmniejszania nie obecności w Polsce, ale u innych partnerów europejskich - podkreślił.

- Jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących, że Polska jest dalej najbardziej stabilnym i lojalnym sojusznikiem amerykańskim - dodał szef MON.

Tusk: decyzje mają charakter logistyczny

Także premier Donald Tusk w piątek uspokajał w tej sprawie. Zaznaczył, że "spodziewaliśmy się od wielu, wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy".

- Nasz sojusznik najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone od lat właściwie zapowiadały pewną korektę w ich polityce, większe zainteresowanie innymi teatrami - wskazał. Szef rządu przypomniał apele amerykańskiej administracji dotyczące tego, aby "Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo".

Podkreślił, że Polska odpowiedziała na to "natychmiast" i "odpowiada skutecznie do dziś". - Polska jest tutaj absolutnie wiodącym krajem. Nic się tu nie zmieni - przekonywał premier.

Poinformował też o otrzymanych gwarancjach. - Otrzymałem zapewnienie i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską - przekazał.

