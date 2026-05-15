Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"

Amerykańscy żołnierze w Polsce
Pentagon miał odwołać przerzut żołnierzy do Polski. Relacja Marcina Wrony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Defense Visual Information Distribution Service
Otrzymaliśmy instrukcję redukcji wojsk, "najbardziej sensowne" było wstrzymanie przerzutu brygady pancernej, która miała trafić do Polski - mówił w piątek w Kongresie dowódca sił lądowych USA. Polski rząd zapewnia, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi wciąż jest silny, a decyzje "nie wpłyną bezpośrednio" na nasze bezpieczeństwo.

Przed komisją sił zbrojnych Izby Reprezentantów zasiedli w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych generał Christopher LaNeve oraz sekretarz ds. sił lądowych Dan Driscoll. Kongresmeni pytali ich między innymi o doniesienia mediów na temat odwołania w ostatnich dniach przyjazdu do Polski 2 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1 Dywizji Kawalerii. Miało to być ponad 4 tysiące żołnierzy wraz ze sprzętem.

Christopher LaNeve odpowiedział, że decyzja w tej sprawie zapadła po konsultacji z dowódcą sił USA w Europie (EUCOM), którym jest generał Alexus Grynkewich.

- Otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. Współpracowałem z nim, ściśle konsultując, której jednostki będzie to dotyczyć. Najbardziej sensowne było, aby ta brygada nie została wysłana w teatr działań. Ściśle współpracujemy z generałem Grynkewichem i jego zespołem, aby zapewnić, że ma od nas odpowiednie siły - powiedział LaNeve.

Poinformował, że rozkaz redukcji sił wyszedł z biura sekretarza wojny. Wojskowy został też zapytany, czy są plany zastąpienia brygady, która nie została wysłana. - Musiałby pan zapytać dowódcę EUCOM, jak ma zamiar manewrować tymi siłami, które ma - odpowiedział generał.

USA szykują się na wielką wojnę. Co to oznacza dla Europy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

USA szykują się na wielką wojnę. Co to oznacza dla Europy

Maciej Michałek

"Policzek dla Polski"

Kongresmeni - szef komisji Mike Rogers (republikanin), wiceszef Adam Smith (demokrata) i Austin Scott (republikanin) - zgodnie krytykowali decyzję i sposób jej podjęcia.

Austin Scott kwestionował tłumaczenia Pentagonu, że nie była to decyzja podjęta w ostatniej chwili. - Nie widzę, jak to stwierdzenie może być prawdziwe - powiedział. Mike Rogers ocenił, że po raz kolejny Pentagon podjął decyzję wbrew prawnemu obowiązkowi konsultacji z Kongresem.

Członek komisji Don Bacon (republikanin) określił anulowanie wysłania brygady "policzkiem dla Polski, policzkiem dla naszych bałtyckich przyjaciół". W dodatku nazwał tę decyzję "naganną" i ocenił, że "jest to wstyd, co zrobiliśmy Polsce".

Skąd informacje o zmianach dotyczących żołnierzy USA?

Doniesienia o redukcji sił amerykańskich w Europie pojawiają się od pewnego czasu. Na początku maja USA ogłosiły, że wycofają pięć tysięcy żołnierzy z Niemiec. W zeszłym tygodniu Donald Trump powiedział z kolei, że może przesunąć żołnierzy z Niemiec do Polski.

Informację o anulowaniu wysłania brygady pancernej do Polski podały w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego amerykański dziennik "The Wall Street Journal" oraz portal Army Times.

Z kolei Reuters poinformował w piątek, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, wypowiadających się anonimowo, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. Telewizja CNN podała, powołując się na źródła w resorcie wojny USA, że decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie.

MON: nie ma decyzji ograniczających obecność sił USA w Polsce

W czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. Mówił, że rozmawiał w nocy z dowództwem sił USA w Europie oraz prezydentem Karolem Nawrockim.

W piątek, podczas uroczystości przekazania Siłom Zbrojnym RP satelitarnego systemu MikroSAR, minister zapewniał, że "nie ma żadnych decyzji ograniczających obecność sił i środków amerykańskich w Polsce". Jak dodał, sojusz między Polską a USA "jest naprawdę silny". - Polska na swoim terytorium ma zarówno stałą, jak i rotacyjną obecność wojsk amerykańskich - zaznaczył wicepremier.

- Wysunięte dowództwo V Korpusu w Poznaniu, dowództwo dywizji w Bolesławcu, bazy logistyczne we Wrocławiu, magazyny w Powidzu, czy bazy lotnicze w Łasku i w Powidzu, batalionowa grupa w Orzyszu, Redzikowo i tarcza antyrakietowa, to trwałe symbole obecności wojsk amerykańskich na polskiej ziemi. Nic w tej sprawie się nie zmienia - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"

Polska

Szef MON dodał, że polski rząd jest "w stałym kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie", a "rotacje, które następują, nie zmieniają strategii polityki państwa polskiego". - Te decyzje, które państwo obserwujecie, wynikają z decyzji prezydenta (Donalda) Trumpa. Jasno wskazał o zmniejszeniu kontyngentu o 5 tysięcy w Niemczech. Żeby to wykonać, Pentagon podejmuje różnego typu działania. Czasem jedna brygada może być wstrzymana, żeby przyjechała na jej miejsce inna. One dotyczą zmniejszania nie obecności w Polsce, ale u innych partnerów europejskich - podkreślił.

- Jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących, że Polska jest dalej najbardziej stabilnym i lojalnym sojusznikiem amerykańskim - dodał szef MON.

Wojska USA w Polsce. Siemoniak komentuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wojska USA w Polsce. Siemoniak komentuje

Tusk: decyzje mają charakter logistyczny

Także premier Donald Tusk w piątek uspokajał w tej sprawie. Zaznaczył, że "spodziewaliśmy się od wielu, wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy".

- Nasz sojusznik najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone od lat właściwie zapowiadały pewną korektę w ich polityce, większe zainteresowanie innymi teatrami - wskazał. Szef rządu przypomniał apele amerykańskiej administracji dotyczące tego, aby "Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo".

Co dalej z wojskami USA w Polsce? Premier zabrał głos
Dowiedz się więcej:

Co dalej z wojskami USA w Polsce? Premier zabrał głos

Polska

Podkreślił, że Polska odpowiedziała na to "natychmiast" i "odpowiada skutecznie do dziś". - Polska jest tutaj absolutnie wiodącym krajem. Nic się tu nie zmieni - przekonywał premier.

Poinformował też o otrzymanych gwarancjach. - Otrzymałem zapewnienie i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską - przekazał.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
pc
Polscy myśliwi i nielegalny handel rogami nosorożców
Superwizjer
36 min
pc
Nie czują żadnych objawów. Trafiają do lekarza, bo "żona im kazała"
Wywiad medyczny
Pasjonatów skoków narciarskich w Polsce nie brakuje
Skaczą bez skoczni. W Pabianicach szukają drugiego Stocha
Rafał Kazimierczak
Udostępnij:
Tagi:
USAMisje wojskowe USAPentagonNATOobronnośćWładysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony NarodowejDonald TrumpPolityka zagraniczna USA
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
Ten błąd podnosi ciśnienie i grozi niepotrzebnym leczeniem. Potwierdziły to najnowsze badania
Zdrowie
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
Opole
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
Giewont, 15.05.2026
Siedem osób w szpitalu po burzy w Tatrach
METEO
Czaszka świętej Zdzisławy
Policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy. Jest jeden problem
Świat
Karol Nawrocki
Nieruchomości, oszczędności, kredyt. Oto majątek Nawrockiego
BIZNES
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
"Osobista prośba" radnej opublikowana w sieci. Prosiła marszałka o posadę dla męża
WARSZAWA
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Policja "stanowczo dementuje informacje" z TV Republika
Polska
Pies i kot - zdjęcie poglądowe
Nowy obowiązek dla właścicieli psów i kotów. Sejm zdecydował
Polska
Sokółka (woj. podlaskie), 14.12.2021. Miejscowość Sokółka przy granicy z Białorusią
Dostali miliony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość mają zwrócić
Białystok
Władimir Putin i Alaksander Łukaszenka spotkali się na wyspie Wałaam
Mają "szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią". Zełenski o ustaleniach wywiadu
Świat
Ten krzyż policjanci zabezpieczyli w sprawie
Nauczycielka wyrzuciła do kosza halloweenowy krzyż. Jest decyzja
Trójmiasto
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
Kaczyński "przestał panować nad swoim najwspanialszym dzieckiem"
Kuba Koprzywa
Donald Trump, Xi Jinping
Donald Trump wyleciał z Chin. Jest komunikat Pekinu
Świat
Bartłomiej Babuśka
Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu zrezygnował ze stanowiska
BIZNES
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: będzie u mnie pierwszy żołnierz USA
ICEYE
Ten system "zmienia pozycję Polski w przestrzeni kosmicznej"
BIZNES
Burza, ulewa
Prognoza zagrożeń IMGW. Tu mają wrócić burze i ulewy
METEO
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT
Drogowcy planują nocne prace na S8
Jak pojedziemy S8 od poniedziałku? Harmonogram nocnych prac
WARSZAWA
shutterstock_2117281391
Pół miliarda do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
Robert Lewandowski
Media: Lewandowski podjął decyzję. To tam zagra w przyszłym sezonie
EUROSPORT
Zatrzymania po pobiciu na Moście Świętokrzyskim
Zarzuty i wnioski o areszt po pobiciu nastolatków na moście
WARSZAWA
Błażej Spychalski
"Pomóc panu ministrowi...". Ujawnili akt oskarżenia byłego rzecznika Dudy
37 min
pc
"Słyszę, że to nie koniec. To początek rewizji pozycjonowania wojsk USA w Europie"
Rozmowy na szczycie
Noc deszcz
Noc będzie deszczowa w wielu miejscach
METEO
Spalony budynek gospodarczy w miejscowości Trzemesna (gm. Tuchów)
Grzmiało. Nagle stodoła stanęła w ogniu
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica