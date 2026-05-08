Świat W tej katastrofie zginęły 132 osoby. Nowe informacje na temat przyczyn Oprac. Ewa Żebrowska |

Chiny, katastrofa Boeinga 737-800 linii China Eastern Airlines Źródło: Reuters

Samolot Boeing 737-800 linii China Eastern Airlines rozbił się w pobliżu miasta Wuzhou w rejonie Kuangsi w południowych Chinach 21 marca 2022 roku. Zginęły wszystkie 132 osoby obecne na pokładzie. Była to najtragiczniejsza katastrofa lotnicza w Chinach od ponad trzech dekad.

Ratownicy na miejscu katastrofy lotniczej Boeinga 737-800, 21 marca 2022 roku Źródło: VCG via Getty Images

Chińskie organy regulacyjne nie opublikowały dotąd pełnego raportu prezentującego ustalenia śledztwa w sprawie katastrofy, od ponad dwóch lat nie podano też żadnych aktualizacji na temat jej przyczyn. Ponieważ samolot i silniki zostały wyprodukowane przez firmy w USA, w sprawę zaangażowali się amerykańscy śledczy z Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu. Eksperci z NTSB są też uważani za jednych z najlepszych na świecie specjalistów od badania wypadków lotniczych.

Do tej pory szczegóły dotyczące ostatnich chwil przed tragedią były owiane tajemnicą - pisze "The New York Times". Teraz ujawniono, co działo się w kokpicie tuż przed tym, jak Boeing 737-800 runął na ziemię. Raport NTSB podaje jak dotąd najbardziej szczegółowe wyjaśnienie przyczyny katastrofy, informują media.

Śledczy o "szarpaninie" między pilotami

Ustalenia śledczych z NTSB wskazują, że doszło do odcięcia dopływu paliwa do obu silników samolotu, co nie może się zdarzyć przypadkowo, musi to zrobić pilot. Nagranie z kokpitu Boeinga sugeruje też, że w kokpicie doszło do szarpaniny między pilotami.

Chińskie służby podawały w swoich raportach, że nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości technicznych samolotu ani czynników zewnętrznych, takich jak zła pogoda. Nie zgłoszono też żadnych problemów z załogą. Jeff Guzzetti, były śledczy ds. wypadków w Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) i NTSB, stwierdził jednak, że "agresywne ruchy" w kokpicie wskazują na "działanie celowe". W ocenie ekspertów lotnictwa analizujących dane z kokpitu samolot wykonał co najmniej jeden obrót o 360 stopni, co sugeruje walkę o kontrolę nad maszyną.

Responding to a FOIA request the NTSB released data regarding the crash of China Eastern flight 5735 in 2022 this week. Flight data recorder data show fuel switches moved to CUTOFF and downward force on the FO’s control column. https://t.co/PcJ2MaCBAD pic.twitter.com/x3yy2LqtBm — Flightradar24 (@flightradar24) May 5, 2026 Rozwiń

John Cox, konsultant ds. bezpieczeństwa lotniczego i emerytowany pilot linii lotniczych, skomentował jednak z rozmowie z "NYT", że "dowody nie są przytłaczające ani całkowicie rozstrzygające".

Dane dotyczące katastrofy zostały udostępnione NTSB na wniosek złożony na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

