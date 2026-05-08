Świat

W tej katastrofie zginęły 132 osoby. Nowe informacje na temat przyczyn

GettyImages-1387665548
Chiny, katastrofa Boeinga 737-800 linii China Eastern Airlines
Źródło: Reuters
W katastrofie Boeinga 737-800 linii China Eastern Airlines, który rozbił się w marcu 2022 roku na południu Chin, zginęły 132 osoby. W sprawę wyjaśniania przyczyn tragedii zaangażowali się amerykańscy eksperci. Ich raport wskazuje, co się działo na chwilę przed katastrofą w kokpicie.

Samolot Boeing 737-800 linii China Eastern Airlines rozbił się w pobliżu miasta Wuzhou w rejonie Kuangsi w południowych Chinach 21 marca 2022 roku. Zginęły wszystkie 132 osoby obecne na pokładzie. Była to najtragiczniejsza katastrofa lotnicza w Chinach od ponad trzech dekad.

Ratownicy na miejscu katastrofy lotniczej Boeinga 737-800, 21 marca 2022 roku
Ratownicy na miejscu katastrofy lotniczej Boeinga 737-800, 21 marca 2022 roku
Źródło: VCG via Getty Images

Chińskie organy regulacyjne nie opublikowały dotąd pełnego raportu prezentującego ustalenia śledztwa w sprawie katastrofy, od ponad dwóch lat nie podano też żadnych aktualizacji na temat jej przyczyn. Ponieważ samolot i silniki zostały wyprodukowane przez firmy w USA, w sprawę zaangażowali się amerykańscy śledczy z Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu. Eksperci z NTSB są też uważani za jednych z najlepszych na świecie specjalistów od badania wypadków lotniczych.

Do tej pory szczegóły dotyczące ostatnich chwil przed tragedią były owiane tajemnicą - pisze "The New York Times". Teraz ujawniono, co działo się w kokpicie tuż przed tym, jak Boeing 737-800 runął na ziemię. Raport NTSB podaje jak dotąd najbardziej szczegółowe wyjaśnienie przyczyny katastrofy, informują media.

Śledczy o "szarpaninie" między pilotami

Ustalenia śledczych z NTSB wskazują, że doszło do odcięcia dopływu paliwa do obu silników samolotu, co nie może się zdarzyć przypadkowo, musi to zrobić pilot. Nagranie z kokpitu Boeinga sugeruje też, że w kokpicie doszło do szarpaniny między pilotami.

Chińskie służby podawały w swoich raportach, że nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości technicznych samolotu ani czynników zewnętrznych, takich jak zła pogoda. Nie zgłoszono też żadnych problemów z załogą. Jeff Guzzetti, były śledczy ds. wypadków w Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) i NTSB, stwierdził jednak, że "agresywne ruchy" w kokpicie wskazują na "działanie celowe". W ocenie ekspertów lotnictwa analizujących dane z kokpitu samolot wykonał co najmniej jeden obrót o 360 stopni, co sugeruje walkę o kontrolę nad maszyną.

John Cox, konsultant ds. bezpieczeństwa lotniczego i emerytowany pilot linii lotniczych, skomentował jednak z rozmowie z "NYT", że "dowody nie są przytłaczające ani całkowicie rozstrzygające".

Dane dotyczące katastrofy zostały udostępnione NTSB na wniosek złożony na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Źródło: The New York Times, Reuters, Washington Post

Źródło zdjęcia głównego: VCG via Getty Images

