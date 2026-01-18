Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Państwo Islamskie

Donald Trump zapowiadał odwet, wojsko zabiło terrorystę

Żołnierze armii syryjskiej stoją obok pożaru na autostradzie w Deir Hafer po przejęciu kontroli nad tym obszarem. Zdjęcie z 17 stycznia
USA zaatakowały cele w Syrii. Celem bojownicy ISIS
Źródło: Reuters
W ataku na północnym zachodzie Syrii zginął przywódca terrorystów Bilal Hasan al-Dżasim - przekazało Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA. Amerykanie twierdzą, że był powiązany z Al-Kaidą i grudniową zasadzką, w której zginęło trzech żołnierzy USA.

Jak przekazało wojsko, zabity bojownik był bezpośrednio powiązany z terrorystą z dżihadystycznego Państwa Islamskiego (IS), odpowiedzialnym za zasadzkę, w której w grudniu zginęło w Syrii dwóch amerykańskich żołnierzy i tłumacz.

"Bilal Hasan al-Dżasim był doświadczonym przywódcą terrorystów, który planował ataki i był bezpośrednio powiązany z napastnikiem z IS (Państwa Islamskiego - red.), który zabił i ranił amerykański i syryjski personel w minionym miesiącu w Palmyrze w Syrii" - czytamy.

Zasadzka na Amerykanów, zapowiedź odwetu

13 grudnia 2025 roku w ataku, za który według administracji USA odpowiada Państwo Islamskie, zginęło trzech Amerykanów - dwóch żołnierzy i tłumacz - a kolejnych trzech żołnierzy zostało rannych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wówczas odwet wobec IS i stwierdził, że atak terrorystów skierowany był zarówno przeciwko USA, jak i przeciwko władzom Syrii.

Konwój pod ostrzałem, zginęli Amerykanie. Trump grozi "poważnym odwetem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Konwój pod ostrzałem, zginęli Amerykanie. Trump grozi "poważnym odwetem"

W odpowiedzi na atak Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA, odpowiadające między innymi za Bliski Wschód, przeprowadziło naloty na dużą skalę w Syrii.

Siły amerykańskie i sojusznicze uderzyły w ponad sto obiektów Państwa Islamskiego. Dodatkowo w minionym roku w Syrii schwytano ponad 300 osób współpracujących z IS i zabito ponad 20 osób, które - jak napisano - były terrorystami stanowiącymi zagrożenie dla USA i bezpieczeństwa w regionie.

OGLĄDAJ: "Mówi się, że kolejna może być Kuba". Co dalej planuje "policjant" zachodniej półkuli?
pc

"Mówi się, że kolejna może być Kuba". Co dalej planuje "policjant" zachodniej półkuli?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AHMAD FALLAHA

Temat: Państwo Islamskie

Udostępnij:
TAGI:
USASyriaBaszar al-AsadDonald Trump
Czytaj także:
Miał koperty z pieniędzmi i nóż
Przyszedł odebrać oszczędności od 91-latki. Miał przy sobie nóż
Lublin
Media antyspołecznościowe
Zakaz mediów społecznościowych w Polsce? "Jest za wcześnie, by kopiować Australię"
Polska
imageTitle
Thriller w meczu Spurs. Sochan znów na ławce
Najnowsze
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne miasto "obwarzanka" wprowadza nocną prohibicję
WARSZAWA
W rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Charkowie zginęła jedna osoba
"Dlatego Ukraina potrzebuje lepszej obrony". Zełenski o rosyjskim ataku
Świat
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Gdzie na ferie? "Absolutny fenomen tej zimy"
BIZNES
imageTitle
Stoją w obliczu historycznej klęski. Trener bierze winę na siebie
EUROSPORT
Premier Benjamin Netanjahu
Zgrzyt w sprawie planu dla Strefy Gazy. Netanjahu wysyła swojego człowieka do Rubio
Świat
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjechał z tunelu i uderzył w mur, nie żyje
Kraków
Sala Sądu Rejonowego w Kozienicach
Były samorządowiec oskarżony o molestowanie małoletnich. Jest termin procesu
WARSZAWA
Iwona Wieczorek-0039
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowy komunikat policji
Trójmiasto
Elon Musk
"To kompletny idiota. Zwolnijcie go"
BIZNES
imageTitle
Kiedy skład skoczków na igrzyska? Znamy datę
Najnowsze
imageTitle
Chwile grozy na Australian Open. Dziecko potrzebowało pomocy
EUROSPORT
Donald Trump
Spotkanie w specjalnym trybie po groźbach Trumpa
Świat
Mróz, szron
Dotkliwe zimno. IMGW alarmuje
METEO
Temperatura, Bieszczady
Przyszedł srogi mróz. Internauci pokazali swoje termometry
METEO
Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Tworzą śnieżne rzeźby w parkach. "Zaczęliśmy lepić naszego psa Skipera"
WARSZAWA
Mario Draghi
Bank miał zrobić "wszystko, co konieczne". "Uratował euro"
BIZNES
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Prognozowana zła jakość powietrza"
METEO
lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
BIZNES
imageTitle
"Z takimi wynikami przyjemniej wracać do Polski
Najnowsze
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Niecodzienne zjawisko znów pojawiło się na Podkarpaciu. Gdzie je zobaczyć?
METEO
Wrak zaginionego samolotu w prowincji Celebes Południowy (Indonezja)
Odnaleźli wrak samolotu, szukają załogi i pasażerów
Świat
Delcy Rodriguez zaprzysiężona na p.o. prezydenta Wenezueli
Machado ostrzegała przed nią Trumpa. Ujawnili informacje o Rodriguez
Świat
imageTitle
Moment niepewności i dobra wiadomość. Polska tenisistka dostała zielone światło
EUROSPORT
Donald Trump
"Niespodzianka". Groźby Trumpa, reakcje z Europy
Świat
Protest przeciw postawie USA w sprawie Grenlandii. Kopenhaga, 17 stycznia
"Ameryko, odczep się od nas"
Świat
shutterstock_2715815691
Siedem lekcji z Australii zanim odetniemy nastolatkom media społecznościowe
Natalia Szostak, Justyna Suchecka
Pożar w Targanicach
Pożar na weselu, cztery osoby w szpitalu
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica