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Już dziś Amerykanie będą obchodzić swoją najbardziej uniwersalną uroczystość, czyli Święto Dziękczynienia. Obchodzą je niemal wszyscy, bez względu na pochodzenie czy religię. W tym roku przed Amerykanami stoją dwa podstawowe wyzwania: jak w czasach drożyzny pozwolić sobie na tradycyjną kolację, a przede wszystkim, jak na nią dotrzeć? Szykuje się bowiem transportowy koszmar. Materiał „Faktów o świecie” TVN24 BiS.