"To tylko kwestia czasu". Problemy ukraińskiej armii po notatce dla Hegsetha

Gazeta ustaliła, że spowolnienie dostaw broni przez Stany Zjednoczone "nastąpiło po notatce z początku czerwca, napisanej przez Elbridge'a Colby'ego, głównego urzędnika ds. polityki Pentagonu, do sekretarza obrony Pete'a Hegsetha". Colby zasugerował, że siły zbrojne USA muszą skoncentrować się na przeciwdziałaniu rosnącemu zagrożeniu ze strony Chin. Argumentował też, że ukraińskie prośby o amerykańską broń mogą jeszcze bardziej nadwyrężyć uszczuplone zapasy Pentagonu.

Po przeprowadzeniu przez departament obrony przeglądu gotowości do obrony i walki, Pentagon najpierw wstrzymał, a potem spowolnił dostawy broni do Ukrainy.

Jakiej broni brakuje?

Jak wyliczyli wysocy rangą urzędnicy amerykańscy i ukraińscy, spowolnienie dostaw dotyczy m.in. pocisków przechwytujących Pac-3 dla systemów obrony powietrznej Patriot, kilkudziesięciu przenośnych zestawów obrony powietrznej Stinger, ponad 100 rakiet Hellfire i pocisków Aim, a także myśliwców F-16.

"Financial Times" poinformował, że inne pociski rakietowe, nabywane bezpośrednio od amerykańskich producentów w ramach odrębnego programu wsparcia bezpieczeństwa Ukrainy, są produkowane partiami. To także powoduje przerwy w dostawach.

Zdaniem osoby znającej szczegóły sprawy "to tylko kwestia czasu, kiedy amunicja się skończy".

Ukraina spodziewa się nasilenia rosyjskich ataków

Według źródeł ukraińskich, w obliczu nasilających się ataków powietrznych Rosji na infrastrukturę wojskową i cywilną, w tym na obiekty energetyczne, Kijów spodziewa się w najbliższym czasie coraz większych wyzwań dla obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

Szacuje się, że latem siły rosyjskie wystrzeliwały w kierunku Ukrainy średnio ponad 5200 dronów miesięcznie. Zdaniem analityków, ta tendencja prawdopodobnie się utrzyma.

Wsparcie europejskich sojuszników

Amerykańską broń kupują europejscy sojusznicy Ukrainy. W sierpniu państwa UE zawarły porozumienie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które zezwala na pośrednią sprzedaż broni Kijowowi. Szef gabinetu ukraińskiego prezydenta, Andrij Jermak, nazwał to porozumienie "punktem przełomowym".

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w środę, że Europejczycy zakupili sprzęt o wartości 2 mld dolarów, w tym broń przeciwlotniczą. Jednocześnie dodał, że celem Ukrainy jest pozyskiwanie dostaw o wartości co najmniej 1 mld dolarów każdego miesiąca.

