"Przeleciał niebezpiecznie blisko". Amerykanie informują o kolejnym incydencie

Rosyjski myśliwiec przeleciał niebezpiecznie blisko amerykańskiego drona w Syrii, zaledwie kilka dni po tym, gdy rosyjski Su-35 uszkodził inny amerykański bezzałogowiec nad tym ogarniętym wojną krajem. Rzeczniczka Białego Domu, odnosząc się do dwóch najnowszych zdarzeń, zapewniła, że Stany Zjednoczone "pozostają skupione na misji pokonania Państwa Islamskiego".

Siły powietrzne USA poinformowały we wtorek, że amerykański dron MQ-9, wykonujący zadanie przeciwko Państwu Islamskiemu (IS) w Syrii, został w niedzielę uszkodzony przez rosyjski myśliwiec Su-35, który wystrzelił w jego kierunku flary. Mimo uszkodzeń amerykańskim pilotom udało się ściągnąć maszynę do bazy.