Amber Heard grozi proces o krzywoprzysięstwo z powodu dwóch psów wwiezionych do Australii

Amber Heard, obok głośnego procesu o zniesławienie, który wytoczył jej były mąż Johnny Depp, grozi kolejna batalia sądowa. Amerykańska aktorka została oskarżona o złożenie fałszywego oświadczenia na jej karcie imigracyjnej w sprawie dwóch psów, które wwiozła do Australii.

W maju 2015 roku amerykańska aktorka Amber Heard weszła w konflikt z australijskimi władzami w związku z nielegalnym sprowadzeniem dwóch psów i brakiem zgłoszenia tego faktu służbom. Proces zakończył się, a Heard uniknęła skazania.

W związku z tym zdarzeniem na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Heard przeprosiła za to, że nie zgłosiła terierów Pistol i Boo, kiedy wjechała do Australii, gdzie zagraniczne zwierzęta domowe muszą zostać poddane 10-dniowej kwarantannie, kiedy po raz pierwszy zostaną przywiezione do kraju.

Amber Heard Shutterstock

Dochodzenie wobec Amber Heard

Jednak w środę rzecznik australijskiego Departamentu Rolnictwa, Wody i Środowiska (Department of Agriculture, Water and the Environment, w skrócie DAWE) powiedział dziennikarzom "Newsweeka", że departament nadal bada "zarzuty o krzywoprzysięstwo wobec Heard, do którego mogło dojść podczas postępowania sądowego w sprawie nielegalnego importu dwóch psów do Australii w 2015 roku".

Heard została oskarżona o złożenie fałszywego oświadczenia na jej karcie imigracyjnej. Aktorka zaznaczyła "nie" w rubryce dotyczącego importu do kraju czegokolwiek, co powinno być zgłoszone. Kobieta tłumaczyła wówczas, że "doszło do nieporozumienia", a za dostarczenie psów do Australii mieli odpowiadać asystenci jej ówczesnego męża Johnny'ego Deppa.

Informacje na temat dochodzenia zostały ujawnione w październiku 2021 roku, kiedy przedstawiciel DAWE powiedział portalowi "E! News", że "departament stara się uzyskać zeznania świadków, a po ich uzyskaniu dyrektor prokuratury zdecyduje, czy dowody są wystarczające, aby dalej prowadzić sprawę".

Johnny Depp pozywa Amber Heard o zniesławienie

Johnny Depp pozwał byłą żonę o zniesławienie w związku z tym, że opisała się jako ofiara przemocy domowej w felietonie dla "Washington Post" w 2018 roku. Jego zdaniem to ona znęcała się nad nim zarówno fizycznie, jak i słownie. Aktor domaga się 50 milionów dolarów odszkodowania.

Heard zaprzeczyła temu i w odwecie wniosła własny pozew o 100 milionów dolarów, zarzucając Deppowi, że wielokrotne dopuszczał się wobec niej przemocy pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Amber Heard i Johnny Depp GettyImages

Proces, który rozpoczął się 11 kwietnia, ma potrwać do końca maja. Para aktorów poznała się w 2009 roku i była małżeństwem w latach 2015-2016. W sierpniu 2016 roku byli małżonkowie zawarli ugodę rozwodową, wydając wspólne oświadczenie, w którym napisali, że ich związek "był intensywnie namiętny i czasami zmienny, ale zawsze związany miłością". Rozwód został sfinalizowany w 2017 roku.

Autor:asty/kab

Źródło: Newsweek