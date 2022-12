Ambasador Wielkiej Brytanii przy ONZ: Rosja stara się pozyskać broń z państw objętych sankcjami

Ambasador Wielkiej Brytanii przy ONZ Barbara Woodward wskazała, że od sierpnia Iran przekazał Rosji setki dronów, które zostały użyte przez nią do "zabijania cywilów i nielegalnego celowania w cywilną infrastrukturę".

Rosja stara się pozyskać broń z państw objętych sankcjami

Iran w listopadzie przyznał, że dostarczył Rosji drony, ale zapewnił, że zostały one wysłane przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Rosja zaprzecza, by jej wojska używały irańskich dronów do ataku na Ukrainę.