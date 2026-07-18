Świat Oburzenie i protest w Wenecji. Ambasador USA przypłynął luksusowym jachtem

Oburzenie i protest w Wenecji. Ambasador USA przypłynął luksusowym jachtem Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: ANDREA MEROLA/PAP/EPA

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Według aktywistów to niepożądana demonstracja amerykańskiego bogactwa i wpływów w czasie, gdy wielu Włochów uważa, że administracja Donalda Trumpa podważa międzynarodowy porządek ustanowiony po II wojnie światowej - napisała agencja AP.

Kilkaset osób na znak protestu przemaszerowało w kierunku superjachtu, trzymając w rękach dmuchane zabawki do wody i transparenty. Widniały na nich na przykład hasła "Make America Read Again" ("Sprawmy, by Ameryka znów czytała") oraz "Oligarcha w saor" - to gra słów nawiązująca do tradycyjnej weneckiej potrawy z sardynek.

Protest przeciwko wizycie ambasadora USA w Wenecji Źródło zdjęcia: ANDREA MEROLA/PAP/EPA

Na miejscu obecne były liczne siły policyjne, w tym funkcjonariusze ze sprzętem do tłumienia zamieszek, a co najmniej trzy policyjne łodzie patrolowały okolice jachtu, który zacumował w pobliżu Placu św. Marka.

Kontrowersyjna akcja ambasadora USA we Włoszech

Trasa 117-metrowego luksusowego jachtu Boardwalk, wyposażonego w dwa lądowiska dla śmigłowców, baseny oraz spa i siłownię, obejmuje 13 włoskich regionów nadmorskich.

Ambasador napisał, że jej celem jest uczczenie "wspólnej historii, partnerstwa gospodarczego oraz więzi kulturowych, które czynią relacje między USA a Włochami wyjątkowymi".

Według magazynu "Time" jacht należy do miliardera. Rzecznik ambasady przekazał, że ambasador pokrywa koszty związane z trasą z własnej kieszeni. Magazyn napisał, że od czasu objęcia stanowiska przez ambasadora jacht zacumowany jest pod Rzymem.

Przez pierwszy miesiąc pełnienia funkcji Feritta mieszkał na jego pokładzie i gdy oficjalna rezydencja ambasadora przechodziła remont, miał docierać do pracy śmigłowcem.

Włosi sprzeciwiają się arogancji Amerykanów i polityce Trumpa

Część opowiadających się przeciwko przybyciu do Wenecji ambasadora w ubiegłym roku protestowała też przeciwko ślubowi miliardera Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez w tym mieście.

- To przejaw arogancji, by sądzić, że można robić, co się chce, w mieście coraz bardziej sprzedawanym jednolitej kulturze turystyki - powiedziała agencji AP organizatorka protestu Stella Morion.

Dodała, że demonstranci sprzeciwiają się również polityce międzynarodowej prezydenta Trumpa, w tym amerykańskim atakom na Iran, które - jej zdaniem - doprowadziły do wzrostu cen energii. - To kolejny policzek wymierzony temu miastu i wszystkim mieszkańcom Wenecji, którzy z trudem wiążą koniec z końcem z powodu wzrostu cen wywołanego wojną Trumpa - powiedziała.

Ochłodzenie relacji włosko-amerykańskich

Miliarder, właściciel Fertitta Entertainment, został zaprzysiężony na ambasadora USA we Włoszech w 2025 roku. Majątek zgromadził w branży hotelarsko-gastronomicznej. Jest również właścicielem klubu NBA Houston Rockets. Według oficjalnej biografii miliardera jego majątek wynosi 11,3 miliarda dolarów, a magazyn "Forbes" zalicza go do stu najbogatszych Amerykanów.

Wcześniej ambasador w ramach rocznicowej trasy dyplomatycznej odwiedził między innymi Sycylię, Kalabrię, wybrzeże Apulii.

Jak zaznaczyła AP, kadencja Fertitty przypada na okres ochłodzenia niegdyś bliskich relacji między premier Włoch Giorgią Meloni a Trumpem, który wielokrotnie krytykował ją w internecie.

Meloni, wcześniej postrzegana jako jedna z najbliższych politycznych sojuszniczek Trumpa w Europie, nie uczestniczyła w obchodach 250. rocznicy niepodległości zorganizowanych przez ambasadę USA.