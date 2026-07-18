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Świat

Oburzenie i protest w Wenecji. Ambasador USA przypłynął luksusowym jachtem

Protest przeciwko wizycie ambasadora USA w Wenecji
Oburzenie i protest w Wenecji. Ambasador USA przypłynął luksusowym jachtem
Źródło wideo: Reuters/TVN24
Źródło zdj. gł.: ANDREA MEROLA/PAP/EPA
W piątek w Wenecji kilkaset osób protestowało po tym, jak ambasador USA Tilman Fertitta przypłynął tam luksusowym jachtem. Manifestancci wyrażali tym samym krytykę wobec polityki prezydenta Donalda Trumpa.

Według aktywistów to niepożądana demonstracja amerykańskiego bogactwa i wpływów w czasie, gdy wielu Włochów uważa, że administracja Donalda Trumpa podważa międzynarodowy porządek ustanowiony po II wojnie światowej - napisała agencja AP.

Kilkaset osób na znak protestu przemaszerowało w kierunku superjachtu, trzymając w rękach dmuchane zabawki do wody i transparenty. Widniały na nich na przykład hasła "Make America Read Again" ("Sprawmy, by Ameryka znów czytała") oraz "Oligarcha w saor" - to gra słów nawiązująca do tradycyjnej weneckiej potrawy z sardynek.

Protest przeciwko wizycie ambasadora USA w Wenecji
Protest przeciwko wizycie ambasadora USA w Wenecji
Źródło zdjęcia: ANDREA MEROLA/PAP/EPA

Na miejscu obecne były liczne siły policyjne, w tym funkcjonariusze ze sprzętem do tłumienia zamieszek, a co najmniej trzy policyjne łodzie patrolowały okolice jachtu, który zacumował w pobliżu Placu św. Marka.

Kontrowersyjna akcja ambasadora USA we Włoszech

Trasa 117-metrowego luksusowego jachtu Boardwalk, wyposażonego w dwa lądowiska dla śmigłowców, baseny oraz spa i siłownię, obejmuje 13 włoskich regionów nadmorskich.

Ambasador napisał, że jej celem jest uczczenie "wspólnej historii, partnerstwa gospodarczego oraz więzi kulturowych, które czynią relacje między USA a Włochami wyjątkowymi".

Według magazynu "Time" jacht należy do miliardera. Rzecznik ambasady przekazał, że ambasador pokrywa koszty związane z trasą z własnej kieszeni. Magazyn napisał, że od czasu objęcia stanowiska przez ambasadora jacht zacumowany jest pod Rzymem.

Przez pierwszy miesiąc pełnienia funkcji Feritta mieszkał na jego pokładzie i gdy oficjalna rezydencja ambasadora przechodziła remont, miał docierać do pracy śmigłowcem.

Włosi sprzeciwiają się arogancji Amerykanów i polityce Trumpa

Część opowiadających się przeciwko przybyciu do Wenecji ambasadora w ubiegłym roku protestowała też przeciwko ślubowi miliardera Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez w tym mieście.

- To przejaw arogancji, by sądzić, że można robić, co się chce, w mieście coraz bardziej sprzedawanym jednolitej kulturze turystyki - powiedziała agencji AP organizatorka protestu Stella Morion.

Dodała, że demonstranci sprzeciwiają się również polityce międzynarodowej prezydenta Trumpa, w tym amerykańskim atakom na Iran, które - jej zdaniem - doprowadziły do wzrostu cen energii. - To kolejny policzek wymierzony temu miastu i wszystkim mieszkańcom Wenecji, którzy z trudem wiążą koniec z końcem z powodu wzrostu cen wywołanego wojną Trumpa - powiedziała.

Ochłodzenie relacji włosko-amerykańskich

Miliarder, właściciel Fertitta Entertainment, został zaprzysiężony na ambasadora USA we Włoszech w 2025 roku. Majątek zgromadził w branży hotelarsko-gastronomicznej. Jest również właścicielem klubu NBA Houston Rockets. Według oficjalnej biografii miliardera jego majątek wynosi 11,3 miliarda dolarów, a magazyn "Forbes" zalicza go do stu najbogatszych Amerykanów.

Wcześniej ambasador w ramach rocznicowej trasy dyplomatycznej odwiedził między innymi Sycylię, Kalabrię, wybrzeże Apulii.

Jak zaznaczyła AP, kadencja Fertitty przypada na okres ochłodzenia niegdyś bliskich relacji między premier Włoch Giorgią Meloni a Trumpem, który wielokrotnie krytykował ją w internecie.

Meloni, wcześniej postrzegana jako jedna z najbliższych politycznych sojuszniczek Trumpa w Europie, nie uczestniczyła w obchodach 250. rocznicy niepodległości zorganizowanych przez ambasadę USA.

Źródło: PAP
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Tagi:
WenecjaWłochyUSADonald TrumpJeff Bezos
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