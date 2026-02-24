Logo strona główna
Świat

Kolejny rok "koszmarnej rzeźni" w Ukrainie. Ambasador USA o wojnie "bez sensu"

Thomas Rose
Ambasador USA o wojnie w Ukrainie: to koszmarna rzeźnia
Źródło: TVN24
Ta wojna musi się skończyć. Takie rzeczy z czasem są tylko gorsze - powiedział dziennikarzom ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose w dniu czwartej rocznicy agresji Rosji na Ukrainę. - Pokój nadejdzie tylko wtedy, gdy Władimir Putin dostrzeże więcej korzyści w zakończeniu wojny niż w jej kontynuacji - wskazała z kolei w rozmowie Michałem Sznajderem z TVN24 była ambasador USA w Danii Carly Sands.

O rozpoczętej cztery lata temu rosyjskiej napaści na Ukrainę ambasador USA w RP Tom Rose mówił we wtorek przed swoim wystąpieniem na forum "Nations First" w Warszawie.

- Przez ostatnie cztery lata wydaliśmy prawie 250 miliardów dolarów, pomagając bronić Ukrainę przed rosyjską inwazją. Ta wojna musi się skończyć. Takie rzeczy z czasem są tylko gorsze - powiedział. - To koszmarna rzeźnia. Miliony istnień ludzkich są zniszczone i to bez sensu. To nikomu w niczym nie pomaga. To tragedia wszystkich - podkreślił ambasador w rozmowie z dziennikarzami. 

Jak dodał, "ta wojna musi się skończyć" i prezydent USA Donald Trump "jest zdecydowany to osiągnąć".

Ile osiągnęła Rosja? W jakim miejscu jest Ukraina?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ile osiągnęła Rosja? W jakim miejscu jest Ukraina?

Tatiana Serwetnyk

Konferencję, w której udział bierze amerykański dyplomata, organizują trzy konserwatywne ośrodki: Warsaw Enterprise Institute, New Direction - Fundacja na rzecz Reform Europejskich oraz think tank Heritage Foundation. Tematem rozmów jest m.in. współpraca i wyzwania w relacjach transatlantyckich.

Thomas Rose w rozmowie z dziennikarzami
Thomas Rose w rozmowie z dziennikarzami
Źródło: TVN24

"Rosja nie wykazuje żadnego zainteresowania"

Z innymi uczestnikami forum rozmawiał też dziennikarz TVN24 Michał Sznajder. - To właściwie już 12. rocznica napaści Rosji na Ukrainę. Zdecydowanie trwa to już zbyt długo - zauważył Matthew Boyse z Hudson Institute, nawiązując do aneksji Krymu.

- Rosja nie wykazuje żadnego zainteresowania, jeżeli chodzi o wycofanie się z Ukrainy. W tym momencie oni nie chcą zakończenia tej wojny - dodał i podkreślił, że Moskwa powoduje w Ukrainie "niewyobrażalne szkody". 

"To właściwie już dwunasta rocznica napaści Rosji na Ukrainę"
Źródło: TVN24

W lutym 2014 roku rosyjscy żołnierze bez dystynkcji, określani później mianem "zielonych ludzików", zajęli budynki parlamentu i rządu Autonomicznej Republiki Krymu. W marcu tego samego roku Moskwa oficjalnie ogłosiła aneksję Krymu. Jednocześnie na wschodzie Ukrainy prorosyjscy separatyści przy wsparciu Kremla doprowadzili do wybuchu zamieszek i ogłosili powstanie Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej. Od tamtej pory w tym regionie trwała wojna pozycyjna. 

Zdaniem Carly Sands z America First Policy Institute i byłej ambasador USA w Danii "pokój nadejdzie tylko wtedy, gdy Władimir Putin dostrzeże więcej korzyści w zakończeniu wojny niż w jej kontynuacji". - Nie wiem, czy aktualnie nakłada się na niego wystarczająco dużo presji, ale gdyby Chiny przestały dzisiaj wspierać Rosję, wojna by się zakończyła - powiedziała. 

"Korki od szampana by strzelały w Moskwie przez wiele nocy"
Dowiedz się więcej:

"Korki od szampana by strzelały w Moskwie przez wiele nocy"

Cztery lata wojny w Ukrainie

We wtorek mijają cztery lata od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. 24 lutego 2022 roku nad ranem rosyjskie rakiety balistyczne i manewrujące uderzyły w śpiące ukraińskie miasta. Siły Kremla przypuściły ofensywę lądową z terytorium anektowanego Krymu, sojuszniczej Białorusi, a także okupowanych obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodzie Ukrainy. 

Zgodnie z szacunkami ONZ od początku agresji zbrojnej w Ukrainie zginęło co najmniej 15 tysięcy cywilów, a ponad 41 tysięcy zostało rannych. Liczby te mogą być jednak znacznie wyższe, trudno jest bowiem policzyć ofiary wśród cywilów w rejonach, gdzie trwają intensywne walki. Według danych ukraińskiego rządu od lutego 2022 roku zginęło 685 ukraińskich dzieci, a 2369 zostało rannych. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zełenski w rocznicę agresji: Portfel Putina puchnie. Nie możemy do tego dopuszczać

Zełenski w rocznicę agresji: Portfel Putina puchnie. Nie możemy do tego dopuszczać

10 dni, które trwają cztery lata. Tak wygląda wojna

10 dni, które trwają cztery lata. Tak wygląda wojna

Anna Kwaśny

Wojna to także zniszczenia. Celem ataków wojsk Putina są obiekty infrastruktury krytycznej, w tym elektrociepłownie czy kolej. Rosyjskie rakiety i drony spadają również na ukraińskie domy, budynki mieszkalne, szpitale, szkoły oraz przedszkola. 

OGLĄDAJ: "Dzień dobry, przepraszam, że budzę, ale wybuchła wojna"
pc

"Dzień dobry, przepraszam, że budzę, ale wybuchła wojna"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
UkrainaRosjaWojna w UkrainieUSAAtak Rosji na UkrainęKonflikty zbrojne Rosji
