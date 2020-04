Ambasador USA w NATO: to nie czas na zmniejszenie liczby żołnierzy w Polsce

"Jest w najlepszym interesie wszystkich, by pozostać na miejscu"

Musimy robić to, co przynosi najlepsze rezultaty. Możemy powiedzieć, że takie zasady, jak leczenie na miejscu, stosowanie środków ostrożności i stosowanie się do zaleceń miejscowych władz, to są rekomendacje, według których postępujemy. Jest w najlepszym interesie wszystkich, by pozostać na miejscu, przestrzegać zaleceń profesjonalistów, przestrzegać odstępów, ograniczyć kontakty. Będziemy opiekować się naszymi żołnierzami w terenie, w Polsce i w całej Europie, jednocześnie zapewniając wsparcie dla naszych sojuszników, by wspólnie stawić czoła pandemii.