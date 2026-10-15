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Świat

Ambasador USA przy NATO chwali Polskę. "Jest liderem wśród sojuszników"

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Ambasadora USA przy NATO Matthew Whitaker, szef MSZ Radosław Sikorski
Donald Trump o bazie w Polsce: to może się wydarzyć
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: @USAmbNATO/X
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Ambasador USA przy NATO spotkał się z szefami polskiego MON i MSZ. Matthew Whitaker podsumował wydatki Polski na obronność.

"Polska jest liderem wśród sojuszników NATO pod względem wydatków na obronność, przeznaczając w tym roku na ten cel blisko 5 proc. PKB, po przyjęciu zobowiązania obronnego w Hadze w 2025 r." - napisał w środę wieczorem ambasador USA przy NATO w serwisie X.

Matthew Whitaker poinformował o "produktywnym" spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim oraz szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Ambasador USA przy NATO: Europa jest na czwartym miejscu

Whitaker wcześniej wziął udział w międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum. Na poniedziałkowym panelu poświęconym wizji "NATO 3.0" Whitaker podkreślał, że Warszawa jest w regionie "koniem pociągowym". - Uważam, że Polska z pewnością przoduje w całej Europie, pokazuje, jak należy to robić - powiedział.

Jak przypomniał amerykański dyplomata, prezydent USA Donald Trump ogłosił strategię bezpieczeństwa narodowego i strategię obrony narodowej, określające priorytety w zakresie bezpieczeństwa USA.

- Na pierwszym miejscu jest ojczyzna (Stany Zjednoczone). Na drugim - zachodnia hemisfera. Na trzecim - Pacyfik. A na czwartym - Europa - podkreślił, zauważając, że właśnie w ten sposób USA podchodzą do wszystkich aktualnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa swojego i sojuszników.

W tle trwają rozmowy dotyczące stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W maju tego roku Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium takiej bazy. We wrześniu Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych o "znacznych postępach" w tej sprawie. Z kolei pytany we wtorek o bazę wojskową w Polsce, powiedział: - Oni [Polacy - red.] chcą zbudować bazę. Zobaczymy. Oni za nią zapłacą.

Ambasador USA przy NATO: Stany Zjednoczone wybrały kierunek

Whitaker zaznaczył, że "USA nie robią kroku wstecz". - Prosimy was jedynie, abyście to wy (Europejczycy) zrobili krok naprzód i dołączyli do nas. Abyście dorównali Stanom Zjednoczonym, zainwestowali tyle samo, ile my zainwestowaliśmy w ciągu ostatnich 77 lat, i abyście wykazali się wiarygodnością w zakresie swoich zdolności - apelował.

Zapytany o przegląd wojsk amerykańskich w Europie, Whitaker nie chciał wysnuwać wniosków, ponieważ - jak wskazał - "nie jest to jeszcze gotowe". Zaznaczył jednak, że polityka zagraniczna w duchu America First będzie brała pod uwagę przede wszystkim interesy USA.

- Stany Zjednoczone oczywiście wybrały kierunek. Namawiamy naszych europejskich sojuszników, by podążali z nami tą samą drogą, a oni wydają się działać z nami w zgodzie. To dobra wiadomość, ale jest to ciągłe, codzienne wyzwanie - mówił amerykański dyplomata.

Warsaw Security Forum 2026 odbyło się 12 i 13 października w Warszawie. Podczas sesji otwierającej forum zdalnie głos zabrał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
USAEuropaNATOWarsaw Security Forum
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