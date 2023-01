Ambasador Ukrainy we Francji: sojusznicy obiecali nam 321 ciężkich czołgów

czytaj dalej

Piątek jest 338. dniem rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko powiedział w wywiadzie dla telewizji BFM, że kraje sojusznicze obiecały przekazać Kijowowi 321 ciężkich czołgów. Nie określił jednak konkretnie, z których państw takie uzbrojenie pojedzie na Ukrainę. - Chociaż terminy dostaw różnią się w zależności od typu czołgu i kraju ich produkcji, to potrzebujemy tej pomocy jak najszybciej. Jeśli będziemy czekać do sierpnia lub września, może być już za późno - stwierdził ambasador. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.