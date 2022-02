Ambasador Ukrainy w Polsce o różnicach w stosunku do 2014 roku i nadziejach na rozwiązania dyplomatyczne

Jesteśmy nastawieni na to, żeby walczyć do końca i bronić swojej ojczyzny - mówił w "Faktach po Faktach" ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia, który odniósł się do napiętych relacji z Rosją. Jak powiedział, upatruje szansy na pokojowe rozwiązanie sytuacji w dyplomatycznych rozmowach.

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia mówił w "Faktach po Faktach" o napiętej sytuacji wokół Ukrainy.

Jak stwierdził, upatruje szansy na pokojowe rozwiązanie konfliktu w "kontynuacji rozmów, które prowadzimy od paru dobrych miesięcy". - Od bardzo aktywnej fazy dyplomatycznej, wizyt oficjalnych, rozmów na najwyższym szczeblu, rozmów telefonicznych - wyliczał.

- Widzimy trochę zmianę tego stanowiska, które widzieliśmy w 2014 roku. Jednak przywódcy państw, rządów, ministrowie spraw zagranicznych rozmawiają z Ukrainą, przyjeżdżają do Kijowa, potem jadą do Moskwy albo rozmawiają przez telefon z prezydentem Putinem, potem z Zełenskim i wymieniają swoje stanowiska - mówił gość "Faktów po Faktach".

Andrij Deszczycia był gościem "Faktów po Faktach" TVN24

Deszczycia podkreślał, że "ukraińska armia w 2022 roku jest bardziej profesjonalna, uzbrojona i ma w sobie większego ducha zwycięstwa w porównaniu do 2014 roku". - Jesteśmy nastawieni na to, żeby walczyć do końca i bronić swojej ojczyzny - dodał ambasador Ukrainy w Polsce.

Konflikt Rosja - Ukraina - przyczyny i skutki

Konflikt ukraińsko-rosyjski na wschodzie i południu Ukrainy jest następstwem rewolucji z lutego 2014, zwanej Euromajdanem, która odsunęła od władzy prezydenta Wiktora Janukowycza.

Kilka tygodni później Rosja zaatakowała Donbas i zaanektowała Półwysep Krymski. Aneksję poprzedziły interwencja zbrojna i przeprowadzone referendum, które władze Ukrainy i zachodnie państwa demokratyczne uznały za nielegalne.

Od kwietnia 2014 roku w Donbasie i innych obszarach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów trwają - z różnym natężeniem po najgorętszej fazie zakończonej we wrześniu 2014 roku - walki. W ostatnim czasie Rosja zaczęła jednak ponownie eskalować napięcie, stawiając żądania Ukrainie i Zachodowi.

Według szacunków zachodnich wywiadów liczba skoncentrowanych wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą sięga 127 tysięcy.

Ukraina i rządy państw zachodnich uważają, że ma to służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci i państwa Zachodu mówią o rosnącym zagrożeniu rosyjską agresją na to państwo.

