Słowa, które "nie powinny paść z czyichkolwiek ust". Interwencja polskiego ambasadora na Węgrzech

Ambasador RP w Budapeszcie Sebastian Kęciek napisał list do szefa sztabu węgierskiej armii generała Gabora Borondiego, który agresję Niemiec na Polskę w 1939 roku nazwał "wojną lokalną", która nie przerodziłaby się w II wojnę światową, gdyby odpowiednio wcześnie doszło do rozmów pokojowych. Ocenił, że te słowa są "niemożliwym do zaakceptowania wykrzywianiem historii i nie powinny paść z czyichkolwiek ust".