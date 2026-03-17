Butelka brudnej wody dla ambasadora. Symboliczny protest władz Mołdawii

MSZ Mołdawii wezwało rosyjskiego ambasadora w Kiszyniowie

Jak twierdzą władze w Kiszyniowie, w wyniku rosyjskich ostrzałów z 7 marca, których celem była m.in. ukraińska elektrownia wodna, do Dniestru przedostały się olej transformatorowy oraz prawdopodobnie paliwo rakietowe. Oleiste plamy zauważono trzy dni później w pobliżu miejscowości Otaci na północy kraju, gdzie Dniestr wpływa na terytorium Mołdawii.

W związku z tą sytuacją minister spraw zagranicznych Mołdawii wezwał do siebie rosyjskiego ambasadora Olega Ozierowa. W opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie resort dyplomacji poinformował o wręczeniu przedstawicielowi Federacji Rosyjskiej noty protestacyjnej oraz potępił atak, który doprowadził do wycieku.

Ministerstwo zamieściło również zdjęcia przedstawiające Ozierowa podczas spotkania. Obok niego, zamiast standardowej butelki z wodą do picia, postawiono jednak butelkę wypełnioną zanieczyszczoną wodą z Dniestru. Nie podano jednak dalszych szczegółów, w tym tego, czy ambasador w jakikolwiek sposób odniósł się do wręczonego mu "podarku".

Ambasador Rosji w Mołdawii otrzymał butelkę z zanieczyszczoną wodą z Dniestru Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Mołdawii/Facebook

Alarm ekologiczny w Mołdawii po rosyjskim ataku w Ukrainie

"W wyniku rosyjskiego ataku na elektrownię wodną w Nowodniestrowsku w obwodzie czernowieckim Ukrainy (przy granicy z Mołdawią - red.) doszło do wycieku oleju do rzeki Dniestr, co stanowi zagrożenie dla zaopatrzenia Mołdawii w wodę" – napisała w niedzielę na platformie X prezydentka Mołdawii Maia Sandu.

Poinformowała jednocześnie o wprowadzeniu stanu alarmu ekologicznego i podjęciu działań mających na celu ochronę obywateli. "Rosja ponosi za to pełną odpowiedzialność" - podkreśliła prezydentka.

Russia’s attack on Ukraine’s Novodnistrovsk hydropower plant has spilled oil into the Nistru River, threatening Moldova’s water supply.



We declared environmental alert and are acting to protect our people. Russia bears full responsibility. — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 15, 2026 Rozwiń

Kiszyniów zwrócił się 12 marca o pomoc do władz Rumunii. Zespoły ratownicze obu krajów zainstalowały w ostatnich dniach co najmniej pięć zapór i filtrów na Dniestrze w jego północnym odcinku – podało Radio Europa. Od 14 marca w kilku północnych rejonach tymczasowo wstrzymano dostawy wody aż do potwierdzenia jej jakości.

Premier Mołdawii Alexandru Munteanu przyznał w sobotę, że sytuacja jest poważniejsza, niż początkowo zakładały władze.

Opracował Mikołaj Stępień