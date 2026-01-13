Logo strona główna
Świat

Rosja wezwała polskiego ambasadora. "Przedstawili swoje stanowisko"

Krzysztof Krajewski
Tomasz Siemoniak mówi o aresztowaniu Alexandra B
Źródło: Reuters, TOK FM
Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski został wezwany do tamtejszego ministerstwa spraw zagranicznych - przekazał Reuters. Informację potwierdził później rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór. Ma to związek z zatrzymaniem w Polsce rosyjskiego archeologa.

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych, cytowane przez Reutersa, oświadczyło, że w poniedziałek wezwało polskiego ambasadora Krzysztofa Krajewskiego. Ambasador miał usłyszeć, że zarzuty Ukrainy wobec archeologa Aleksandra B. są "absurdalne".

Krzysztof Krajewski
Krzysztof Krajewski
Źródło: SERGEI ILNITSKY/PAP/EPA

B. to pracownik muzeum Ermitaż w Sankt Petersburgu. Zdaniem Rosjan działał na Krymie od dziesięcioleci, a wszystkie jego znaleziska zostały przekazane do tamtejszego muzeum.

"Federacja Rosyjska domaga się natychmiastowego uwolnienia obywatela Rosji i odmowy wydania go machinie karnej reżimu w Kijowie, która nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością" - stanowi oświadczenie MSZ Rosji cytowane przez Reutersa. Strona rosyjska stwierdziła, że oskarżenia władz ukraińskich są "absurdalne, otwarcie upolitycznione i mają charakter spekulatywny oraz odnoszą się do jego działalności naukowej w ramach ekspedycji archeologicznej na Krym".

Wewiór: sprawa jest rozpatrywana zgodnie z obowiązującymi procedurami

Wezwanie polskiego ambasadora potwierdził później rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór. "Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej został 12 stycznia br. wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Podczas spotkania strona rosyjska przedstawiła swoje stanowisko w sprawie zatrzymania na początku grudnia 2025 roku obywatela Federacji Rosyjskiej, poszukiwanego w związku z jego działaniami na terytorium Ukrainy" - przekazał Wewiór.

Rzecznik MSZ zaznaczył, że "po stronie polskiej sprawa jest rozpatrywana zgodnie z obowiązującymi procedurami". Nie sprecyzował, jak wyglądają te procedury. Podkreślił, że nie będzie w tej kwestii podawał szczegółów.

Rosyjski archeolog zatrzymany w Polsce

Na początku grudnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działająca na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z wnioskiem strony ukraińskiej o międzynarodową pomoc prawną, zatrzymała obywatela Federacji Rosyjskiej Aleksandra B. Ukraińska prokuratura podejrzewa go o umyślne, nielegalne, częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na okupowanym Krymie.

Po zatrzymaniu przez polskie służby Aleksander B. odmówił składania wyjaśnień. Decyzją sądu został aresztowany, początkowo na 40 dni, jednak sąd przedłużył areszt do 4 marca. 15 stycznia rozpatrzony zostanie wniosek o ekstradycję B. na Ukrainę.

Rosyjski archeolog zatrzymany w Polsce. Jest wniosek Ukrainy o ekstradycję

Rosyjski archeolog zatrzymany w Polsce. Jest wniosek Ukrainy o ekstradycję

Polska
Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce

Rosyjski naukowiec zatrzymany w Polsce

Polska

Jak przekazała ukraińska prokuratura, Aleksander B., nie mając stosownych pozwoleń na prowadzenie prac wykopaliskowych, prowadził je na terenie archeologicznego kompleksu "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu na Krymie. Zdaniem strony ukraińskiej miał wówczas zniszczyć kompleks archeologiczny. Straty szacowane są na ponad 201 mln hrywien. Aleksander B. zajmował stanowisko kierownika Sekcji Archeologii Starożytnej Północnego Regionu Morza Czarnego Federalnego Zakładu Kultury Ermitaż w latach 2014–2019.

Władimir Putin

"Cyniczny uśmiech" Putina. Jest gotowy na nową wojnę?

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: SERGEI ILNITSKY/PAP/EPA

RosjaMinisterstwo Spraw ZagranicznychKrzysztof KrajewskiUkrainaProkuraturaABW
