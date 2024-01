Nie żyje teściowa Donalda Trumpa. "Była silną kobietą"

Jak przypomina Politico, podczas niedawnej uroczystości sylwestrowej w Mar-a-Lago Donald Trump przyznał, że jego teściowa jest "bardzo chora", a Melania jest razem z nią w szpitalu w Miami. - To bardzo trudna sytuacja - oznajmił były prezydent. Teraz na swojej platformie Truth Social również odniósł się do śmierci teściowej. "To bardzo smutna noc dla całej rodziny Trumpów!!! Wspaniała i piękna mama Melanii, Amalija, właśnie odleciała do pięknego miejsca w niebie. Była niesamowitą kobietą i nie umiem opisać, jak bardzo będzie nam jej brakować!" - napisał.