Amal Clooney pomoże w osądzeniu rosyjskich zbrodni w Ukrainie. "Sprawcy muszą być pociągnięci do odpowiedzialności"

Prawniczka Amal Clooney, znana z walki o prawa człowieka, prywatnie żona George'a Clooneya, weszła w skład grupy ekspertów, którzy mają pomóc w pociągnięciu Rosji do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione podczas wojny w Ukrainie. Do "prawniczej grupy zadaniowej" zaproszono światowych ekspertów badających przestrzeganie praw człowieka.

Ukraińskie biuro prokuratora generalnego poinformowało we wtorek, 29 marca o utworzeniu "prawniczej grupy zadaniowej". Wchodząca w jej skład Amal Clooney jest uznaną ekspertką w dziedzinie obrony praw człowieka. Wcześniej reprezentowała między innymi byłą premier Ukrainy Julię Tymoszenko i założyciela WikiLeaks Juliana Assange'a. Prywatnie jest żoną aktora George'a Clooneya.

Amal Clooney: "Ukraińcy zasługują na to, by sprawcy zostali pociągnięci do odpowiedzialności"

W skład grupy, oprócz Amal Clooney, wchodzą między innymi baronowa Helena Kennedy z brytyjskiego zespołu izb adwokackich Doughty Street Chambers, królewscy doradcy Richard Hermer, Tim Otty, Philippa Webb oraz lord David Neuberger, były prezes Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa. Jak czytamy na stronie Doughty Street Chambers, "grupa zadaniowa będzie wspierana przez czołowych naukowców w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego".

Prawnicza grupa zadaniowa ma między innymi opracowywać zalecenia dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności za zbrodnie oraz doradzać i zapewniać reprezentację w sprawach cywilnych i karnych. Przygotuje także wytyczne odnośnie współpracy Ukrainy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.

- Jestem zaszczycona, że zostałam poproszona przez rząd Ukrainy o udział w ich grupie zadaniowej. Sprawcy muszą być pociągnięci do odpowiedzialności, Ukraińcy na to zasługują. I na to również, by uzyskali odszkodowania za straszliwe nadużycia, których doświadczają. Mam zaszczyt współpracować z wybitną grupą prawników i ekspertów, aby zagwarantować, że nikt nie stoi ponad prawem, a osoby, które przeżyły, doczekają się sprawiedliwości w sądzie - powiedziała Amal Clooney.

Cytowana przez Doughty Street Chambers prokurator generalna Ukrainy Irina Wenediktowa skomentowała: - Jesteśmy wdzięczni tej szacownej grupie za wsparcie dla Ukrainy. Ich pomoc i wskazówki będą nieocenione w procesie zapewnienia sprawiedliwości dla ukraińskich ofiar i odbudowy naszego państwa.

Amal i George Clooney prowadzą Fundację dla Sprawiedliwości

Amal Clooney i jej mąż George - aktor, reżyser i producent filmowy - już w w 2016 roku założyli Foundation for Justice (Fundacja dla Sprawiedliwości). Zapowiedzieli wówczas, że chcą wykorzystać swoją rozpoznawalność w walce o prawa kobiet, dzieci, mniejszości seksualnych i religijnych oraz w działaniach na rzecz obrońców wolnej prasy. Amal Clooney podkreślała wówczas, że ważne jest ujawnienie skali niesprawiedliwości oraz sporządzenie listy krajów, których rządy wykorzystują wymiar sprawiedliwości jako narzędzie represji.

Amal Clooney, podobnie jak wszyscy członkowie grupy roboczej, a także współpracujący z nią prawnicy i naukowcy, będzie wykonywać swoją pracę pro publico bono.

