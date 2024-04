Alzheimer - jak stres wpływa na mózg

- Wiemy, że wiek średni to czas, kiedy zaczynają pojawiać się patologie związane z chorobą Alzheimera. Jest możliwe, że stres doświadczany w tych właśnie latach ma szczególne, długofalowe znaczenie dla zdrowia mózgu - mówi Eleni Palpatzis, pierwsza autorka publikacji, która ukazała się w periodyku "Annals of Neurology".

Choroba Alzheimera a płeć

Choroba Alzheimera - czym się charakteryzuje

Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do otępienia. Cierpią na nią głównie osoby po 65. roku życia, ale pierwsze patologiczne zmiany w mózgu, a wraz z tym wczesne objawy, pojawiają się nawet już ok. 50. roku życia, czasem nawet wcześniej. Choroba trwa od ośmiu do 20 lat, powoli pozbawiając chorego zdolności do samodzielnego życia. Według danych Institute for Health Metrics and Evaluation w 2019 roku na chorobę Alzheimera i choroby pokrewne chorowało w Polsce 585 tys. osób.