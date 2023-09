Jest szansa na nowe metody leczenia choroby Alzheimera. Naukowcy odkryli, jak się rozwija

Do śmierci samobójczej komórek dochodzi, gdy są one nieprawidłowe, zużyte i nie można ich naprawić. Uruchamiany jest wtedy mechanizm genetyczny powodujący śmierć komórki. Powodem tego mogą być bodźce wewnętrzne, jak i zewnętrzne. W przypadku rozwoju choroby Alzheimera podejrzewa się, że komórki mózgu giną na skutek odkładania się między neuronami nieprawidłowych białek beta amyloid oraz tau. Dotąd nie było jednak wiadomo, jaki jest tego mechanizm. Swoje nowe ustalenia dotyczące tej kwestii przedstawili właśnie specjaliści z Dementia Research Institute w University College London oraz KU Leuven w Belgii . W opisie badania, opublikowanego w połowie września na łamach czasopisma naukowego "Science", twierdzą oni, że pod wpływem tych patologicznych białek powstaje stan zapalny, którego "nie lubią" neurony. Na skutek tego uruchamiana jest "nekroptoza" (necroptosis) - śmierć samobójcza neuronów.

Alzheimer - objawy, przebieg choroby

Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do otępienia. Cierpią na nią głównie osoby po 65. roku życia, ale pierwsze patologiczne zmiany w mózgu, a wraz z tym wczesne objawy, pojawiają się nawet ok. 50. roku życia. Choroba trwa od 8 do 20 lat, powoli pozbawiając chorego zdolności do samodzielnego życia. Jak podkreślają autorzy opublikowanego w marcu 2022 roku raportu "Choroba Alzheimera - wyzwanie zdrowotne oraz ekonomiczne obciążenie w starzejącym się społeczeństwie", w Polsce liczba osób zmagających się z tym schorzeniem sięga 580 tysięcy.