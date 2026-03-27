Austria. Wspinacz winny nieumyślnego spowodowania śmierci partnerki podczas wspólnej wyprawy na szczyt

Kluczowe fakty: 37-latek został uznany winnym nieumyślnego spowodowania śmierci swojej partnerki, z którą wyruszył w góry.

Wydarzenie to wywołało falę relacji kobiet, które dzieliły się swoimi doświadczeniami "alpejskiego rozwodu".

Czy w Polsce odnotowano takie przypadki?

Dlaczego ekstremalne warunki mogą uwidaczniać toksyczne relacje w związkach?

O tej sprawie było głośno nie tylko w Austrii. 37-letni Thomas P. został uznany winnym nieumyślnego spowodowania śmierci swojej partnerki, z którą w styczniu ubiegłego roku wyruszył w Alpy. Kiedy znajdowali się blisko Grossglockner, najwyższego austriackiego szczytu, Kerstin G. poczuła się wyczerpana. Poprosiła partnera, aby wezwał pomoc. Mężczyzna ruszył jednak dalej sam i dopiero po półtorej godziny - około wpół do czwartej nad ranem - zawiadomił służby. Nie owinął swojej dziewczyny kocem ratunkowym ani nie ochronił w żaden sposób przed zimnem. Tłumaczył, że "sytuacja była stresująca". Gdy pomoc dotarła na miejsce, okazało się, że jest za późno. Kerstin G zamarzła na śmierć.

Austria. Mężczyznę uznano winnym nieumyślnego spowodowania śmierci partnerki podczas wspólnej wspinaczki na najwyższy szczyt Austrii Grossglockner Źródło: Reuters

Podczas głośnej rozprawy w austriackim sądzie zeznawała Andrea Bergener, była dziewczyna Thomasa P., która powiedziała, że podczas wspólnej wyprawy kilka lat wcześniej mężczyzna również ją zostawił samą - zmęczoną, bez baterii w latarce, zapłakaną, u kresu sił. Miało to miejsce na tej samej górze, Grossglockner, na której zginęła później Kerstin G. Andrea Bergener dodała, że to był ich ostatni wspólny wyjazd.

Kobiety dzielą się swoimi doświadczeniami

Rozgłos, jaki zyskała w mediach ta poruszająca historia, sprawił, że wiele kobiet zaczęło dzielić się w sieci relacjami z "alpejskiego rozwodu", którego same doświadczyły w trudnych górskich warunkach.

W tym miesiącu popularność na TikToku zyskało nagranie kobiety, która zapłakana relacjonowała, że partner "zostawił ją samą" w górach. Schodząc po stromych skałach przyznała, że "nigdy nie powinna była z nim iść". Nagranie odtworzono ponad 20 milionów razy, a w tysiącach komentarzy pojawiły się opisy podobnych doświadczeń.

Czym jest "alpejski rozwód"

Sama fraza "alpejski rozwód" to nie jest tylko trendujący temat z Tik Toka - jej pochodzenie jest dużo starsze, sięga roku 1893. Wtedy pisarz Robert Barr w opowiadaniu "Alpejski rozwód" opisał historię nieszczęśliwego małżeństwa, które spędza weekend w górach. Mąż chce zakończyć swój związek spychając żonę ze szczytu. Ta, przeczuwając, co może się wydarzyć, wcześniej powiadamia policję o morderstwie. W ten sposób jest pewna, że jeśli zginie, jej śmierć nie zostanie zaklasyfikowana jako nieszczęśliwy wypadek i mężczyzna nie uniknie kary.

Choć historia jest fikcyjna to, jak pisze "The Independent", odwołuje się do "lęku przed porzuceniem" w odległych miejscach, gdzie panują trudne warunki. Takich historii - z tagiem "alpejski rozwód" - pojawiły się w sieci w ostatnim czasie tysiące.

Czym jest "alpejski rozwód"? To porzucenie partnerki podczas wspólnej wyprawy, często w trudnych warunkach. Doświadczenia wielu kobiet są podobne - opisują, jak ich partnerzy, poirytowani np. tym, że kobieta nie dotrzymała im kroku, źle się poczuła lub straciła siły, nagle przyśpieszali kroku, pozostawiali je, nie zważając na prośby, wołania czy płacz. Sprawdzenie siebie, dotarcie do celu, sprostanie wyzwaniu było dla nich ważniejsze niż bezpieczeństwo osoby, która była obok.

Głośny przypadek w Polsce

Czy w polskich górach zdarzają się sytuacje, gdy trzeba udzielić pomocy porzuconej przez partnera osobie? Kinga Ostrowska z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazała TVN24, że "TOPR nie zbiera takich informacji ani nie zarejestrował takiego zdarzenia w prowadzonej ewidencji".

Jednak opisywana przez media historia z Tatr sprzed trzech lat wydaje się pasować do schematu. Ratownicy TOPR po długiej akcji poszukiwawczej ściągnęli wówczas z gór turystki, które zaginęły w rejonie przełęczy Krzyżne w Tatrach Wysokich. Kobiety wyszły w góry ze swoimi partnerami, którzy zostawili je, gdy te "z racji prawdopodobnie słabszej kondycji pokonywały wybraną trasę dużo wolniej niż oni". "Z wywiadu wynikało, że zaginione turystki nie miały sprzętu zimowego oraz żadnego dodatkowego źródła światła", relacjonował TOPR w mediach społecznościowych.

W tych kwestiach nie wierz partnerowi na słowo

Problem porzucenia w górach uznano za na tyle istotny, że poruszył go magazyn dla wspinaczy "Climbing". Autorka tekstu, Maya Silver, sama doświadczyła trudności podczas wyprawy w góry z partnerem. Teraz zdecydowała się podzielić tym z innymi kobietami, dając wskazówki, jak przetrwać w takiej sytuacji.

"W kwestii poziomu trudności trasy i całej wyprawy - nie wierz partnerowi na słowo", przestrzega. I radzi dobrze się przygotować: ocenić trasę z własnego punktu widzenia, sprawdzać pogodę, sceptycznie podchodzić do oceny umiejętności wspinaczkowych partnera, zadbać samej o odpowiedni ubiór, sprzęt i prowiant.

Wspomina tu przykład wymienianego już wcześniej Thomasa P., który przed sądem zeznał, że o wszystkim, co wiedział na temat wspinaczki, dowiedział się z filmików w sieci. Przekonuje, by nie dawać się namawiać na wymagające wyprawy, gdy warunki są naprawdę ekstremalne. "Jeśli coś pójdzie nie tak, to ty będziesz najbardziej narażona". Istnieje też opcja, że coś stanie się partnerowi - trzeba mieć plan B. Według doświadczonej wspinaczki - w sytuacjach trudnych należy wezwać pomoc, zanim będzie za późno, nawet jeśli partner przekonuje, że nie ma takiej potrzeby.

Potrafią powiedzieć do towarzyszki: masz pecha, i ruszyć dalej

Temat poruszył też magazyn "Psychology Today". Lekarz i edukator Bruce Y. Lee pisze: "Jeśli zastanawiasz się, dlaczego ktoś miałby kogoś porzucić w odległym miejscu, na łonie natury, prawdopodobnie posiadasz coś, co nazywa się empatią". Jak zauważa, nie wszyscy kierują się nią w życiu, niektórzy potrafią po prostu powiedzieć do towarzyszki: masz pecha, i ruszyć dalej.

Większość kobiet, które doświadczyły "alpejskiego rozwodu", jak wynika z postów i komentarzy w mediach społecznościowych, była przed trzydziestką. Ufały partnerom albo nie chciały ich rozczarować, i znalazły się w niebezpieczeństwie. "Mnie też to spotkało i obwiniałam siebie. Za moją wagę i brak kondycji. Długo zajęło mi zrozumienie, że to on był problemem, nie ja", pisze użytkowniczka portalu Reddit. "Góra była piękna, ale nie było warto się narażać".

"Sygnały ostrzegawcze" widać dopiero z góry

Jak podkreślili terapeuci, w ekstremalnych warunkach "sygnały ostrzegawcze" w związku stają się bardziej wyraźne niż na co dzień. Amelia Ehrens, która od 20 lat regularnie wędruje po trudnych szlakach, stwierdziła w rozmowie z "Huffington Post", że dla osoby, która wykazuje skłonności do zachowań przemocowych, "możliwość porzucenia kogoś w niebezpiecznym lub przerażającym miejscu" może wydawać się "kusząca".

Zdaniem psychologów górskie środowisko może też ułatwić decyzję o odejściu osobie, która chciałaby zakończyć związek - pisze nowojorski magazyn "Self", zajmujący się tematami zdrowia psychicznego. Mandy Neeble Diamond, doktor psychologii, psycholog sądowa z hrabstwa Orange w Kalifornii w rozmowie z magazynem stwierdziła, że choć określenie "alpejski rozwód" jest stosunkowo nowe w przestrzeni internetowej, to o podobnych doświadczeniach słyszy w gabinecie "nieustannie".

"Jeśli partner nie szanuje twojego zdania, nie wybieraj się z nim w góry", podsumowuje Maya Silver z magazynu "Climbing".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Redagowała Anna Zaleska