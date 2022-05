Nawalny o sankcjach "przemilczanych przez kremlowskich propagandystów"

Lider rosyjskiej opozycji i więzień polityczny Kremla Aleksiej Nawalny oświadczył w poniedziałek, że oficjalne media rosyjskie milczą o ostatnich sankcjach nałożonych przez Wielką Brytanię na otoczenie Władimira Putina, a to pokazuje, jak słuszne było posunięcie władz w Londynie.

"Właśnie to pokazuje, jak słuszne było posunięcie Wielkiej Brytanii, premier Boris Johnson i minister spraw zagranicznych Liz Truss działają teraz, pokazując niezwykłe przywództwo w reakcji na wojnę Putina na Ukrainie w ogóle, w szczególności zaś w kwestii sankcji" - skomentował rosyjski opozycjonista.

I właśnie dlatego działająca całą dobę machina propagandowa Kremla o tym milczy, bo rosyjska opinia publiczna skomentowałaby działania Londynu tak: "to słuszne, nie żal mi ich, postępujecie właściwie" - zaznaczył więziony przez Kreml polityk.

Dodał, że odniesienie się rosyjskich mediów do posunięć Wielkiej Brytanii wywołałoby też słuszne pytania o to, jak to się stało, że partnerka Putina i jej rodzina są miliarderami, którzy na dodatek z jakichś powodów trzymają swoje fortuny na "wrogich terytoriach", czyli na Zachodzie.