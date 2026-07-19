Wimbledon po udarze. "Biegałam wokół szpitala"

Alicja Rosolska wróciła na korty po ogromnych problemach zdrowotnych

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3 lipca 2026 roku, Wimbledon.

W pierwszej rundzie gry podwójnej tej wielkoszlemowej imprezy, najbardziej prestiżowej z prestiżowych, Rosolska i Chilijka Alexa Guarachi mierzą się z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Brazylijką Luisą Stefani, faworytkami, rozstawionymi z numerem 2. Niestety, losowanie było fatalne, mecz kończy się przegraną 2:6, 2:6. Dabrowski i Stefani dotrą potem do wielkiego finału, który zakończy się triumfem pary Guo Hanyu (Chiny) - Kristina Mladenovic (Francja).

Rosolska, lat 39 i pół, wraca do domu. Sam udział w turnieju, wyjście na wimbledońską trawę, co dostępne jest dla nielicznych, to sukces dużych rozmiarów. Historia niezwykła, do wydarzeń dramatycznych doszło przecież zaledwie kilkanaście miesięcy wcześniej. A dramatu nie zapowiadało absolutnie nic.