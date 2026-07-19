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Świat
|

Wimbledon po udarze. "Biegałam wokół szpitala"

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Alicja Rosolska wróciła na korty po ogromnych problemach zdrowotnych
Alicja Rosolska wróciła na korty po ogromnych problemach zdrowotnych
Źródło zdj. gł.: fot. Tomasz Jastrzebowski/Foto Olimpik/NEWSPIX.PL
Sport pomógł bardzo w powrocie do sprawności i zdrowia w tak szybkim tempie, w szpitalu wszyscy byli zdziwieni i zachwyceni postępami. Problemy, te ogromne, na tenisistkę Alicję Rosolską runęły niespodziewanie, kiedy miała zaledwie 39 lat. - Synowie byli największą motywacją, chciałam być sprawną mamą, biegać i grać z nimi w piłkę - opowiada TVN24+ tenisistka, która niedawno zagrała na kortach Wimbledonu.Artykuł dostępny w subskrypcji

3 lipca 2026 roku, Wimbledon.

W pierwszej rundzie gry podwójnej tej wielkoszlemowej imprezy, najbardziej prestiżowej z prestiżowych, Rosolska i Chilijka Alexa Guarachi mierzą się z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Brazylijką Luisą Stefani, faworytkami, rozstawionymi z numerem 2. Niestety, losowanie było fatalne, mecz kończy się przegraną 2:6, 2:6. Dabrowski i Stefani dotrą potem do wielkiego finału, który zakończy się triumfem pary Guo Hanyu (Chiny) - Kristina Mladenovic (Francja).

Rosolska, lat 39 i pół, wraca do domu. Sam udział w turnieju, wyjście na wimbledońską trawę, co dostępne jest dla nielicznych, to sukces dużych rozmiarów. Historia niezwykła, do wydarzeń dramatycznych doszło przecież zaledwie kilkanaście miesięcy wcześniej. A dramatu nie zapowiadało absolutnie nic.

Pozostało 86% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak niespodziewane wydarzenie zdrowotne wpłynęło na życie i karierę tenisistki.
Jak wyglądała walka o powrót do sprawności po udarze mózgu.
Jak sportowe podejście pomogło w procesie rehabilitacji i regeneracji.
Co Alicja Rosolska zrobi po zakończeniu kariery sportowej.
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Tagi:
TenisZdrowieudarSport
Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Dziennikarz eurosport.pl
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