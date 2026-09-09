Świat "Z nami to się zmieni". Liderka AfD skomentowała rozmowę Putina i Trumpa Oprac. Ewa Żebrowska |

AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: RONALD WITTEK/PAP

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Liderka ugrupowania AfD (Alternatywa dla Niemiec), którego sukces wyborczy wywołał niepokój na całym świecie, pochwaliła rozmowę telefoniczną, jaka odbyła się we wtorek między prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem a przywódcą Rosji Władimirem Putinem. "Bardzo dobrze! Tak właśnie wygląda dyplomacja", napisała na X.

"Niech szybko zakończą ten rozlew krwi" - dodała. Oceniła też działania niemieckiego rządu stwierdzając, że "robi dokładnie odwrotnie, dążąc do pełnej eskalacji, zamiast zabiegać o negocjacje pokojowe". Wpis, do którego załączyła post bliskiego współpracownika Putina Kiriłła Dmitrijewa, zakończyła słowami: "Z nami to się zmieni".

Sehr gut! So geht Diplomatie. Mögen sie das schreckliche Sterben schnell beenden. Die deutsche Bundesregierung macht mit ihrer Volleskalation leider genau das Gegenteil anstatt auf Friedensverhandlungen hinzuwirken. Mit uns wird sich das ändern. https://t.co/i1sEpSegSo — Alice Weidel (@Alice_Weidel) September 8, 2026 Rozwiń

Wypowiedź Weidel ponownie zwróciła uwagę na stosunek AfD do Rosji, o którym jest coraz głośniej po sukcesie wyborczym ugrupowania. Radykalnie prawicowa partia wygrała niedzielne wybory do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt, zdobywając 43,8 proc. głosów. W swoim programie opowiada się między innymi za normalizacją relacji z Kremlem, zniesieniem sankcji na Rosję oraz ograniczeniem wsparcia dla Ukrainy. Inne niemieckie ugrupowania od lat oskarżają AfD o utrzymywanie zbyt bliskich relacji z Moskwą.

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Partia m.in. wielokrotnie wzywała do wznowienia umów energetycznych z Kremlem, chce też reaktywować gazociągi Nord Stream. Działacze AfD bardzo krytycznie odnieśli się do decyzji polskiego sądu, który nie zgodził się na wydanie Niemcom zatrzymanego w Pruszkowie Ukraińca podejrzewanego o sabotaż Nord Stream 2. Poseł AfD do Bundestagu Kay Gottschalk stwierdził wówczas, że "państwo polskie staje się wspólnikiem terrorystów" i zaapelował o wstrzymanie nam funduszy europejskich.

O czym rozmawiali Trump i Putin

Według doradcy Kremla Jurija Uszakowa Donald Trump zaproponował przywrócenie za jego kadencji normalnych relacji między Rosją a USA, a Putin poparł ten pomysł. Rosyjski przywódca miał zapewnić, że nie ma wrogich planów wobec Europy. - Biorąc pod uwagę spekulacje na temat rzekomych wrogich zamiarów Rosji wobec państw europejskich, podkreślono, że nie mamy zamiaru podejmować żadnych agresywnych działań wobec Europy - powiedział dziennikarzom po rozmowie Uszakow.

- Donald Trump wyraźnie podkreślił potrzebę jak najszybszego zakończenia konfliktu, co natychmiast otworzyłoby dalekosiężne perspektywy pełnego przywrócenia stosunków między USA a Rosją. Jego zdaniem miałoby to szczególny wpływ na stosunki handlowe i gospodarcze, z ogromnymi korzyściami dla obu krajów - powiedział Uszakow, cytowany przez agencję Reuters.