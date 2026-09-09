"Z nami to się zmieni". Liderka AfD skomentowała rozmowę Putina i Trumpa
Liderka ugrupowania AfD (Alternatywa dla Niemiec), którego sukces wyborczy wywołał niepokój na całym świecie, pochwaliła rozmowę telefoniczną, jaka odbyła się we wtorek między prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem a przywódcą Rosji Władimirem Putinem. "Bardzo dobrze! Tak właśnie wygląda dyplomacja", napisała na X.
"Niech szybko zakończą ten rozlew krwi" - dodała. Oceniła też działania niemieckiego rządu stwierdzając, że "robi dokładnie odwrotnie, dążąc do pełnej eskalacji, zamiast zabiegać o negocjacje pokojowe". Wpis, do którego załączyła post bliskiego współpracownika Putina Kiriłła Dmitrijewa, zakończyła słowami: "Z nami to się zmieni".
Wypowiedź Weidel ponownie zwróciła uwagę na stosunek AfD do Rosji, o którym jest coraz głośniej po sukcesie wyborczym ugrupowania. Radykalnie prawicowa partia wygrała niedzielne wybory do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt, zdobywając 43,8 proc. głosów. W swoim programie opowiada się między innymi za normalizacją relacji z Kremlem, zniesieniem sankcji na Rosję oraz ograniczeniem wsparcia dla Ukrainy. Inne niemieckie ugrupowania od lat oskarżają AfD o utrzymywanie zbyt bliskich relacji z Moskwą.
Partia m.in. wielokrotnie wzywała do wznowienia umów energetycznych z Kremlem, chce też reaktywować gazociągi Nord Stream. Działacze AfD bardzo krytycznie odnieśli się do decyzji polskiego sądu, który nie zgodził się na wydanie Niemcom zatrzymanego w Pruszkowie Ukraińca podejrzewanego o sabotaż Nord Stream 2. Poseł AfD do Bundestagu Kay Gottschalk stwierdził wówczas, że "państwo polskie staje się wspólnikiem terrorystów" i zaapelował o wstrzymanie nam funduszy europejskich.
O czym rozmawiali Trump i Putin
Według doradcy Kremla Jurija Uszakowa Donald Trump zaproponował przywrócenie za jego kadencji normalnych relacji między Rosją a USA, a Putin poparł ten pomysł. Rosyjski przywódca miał zapewnić, że nie ma wrogich planów wobec Europy. - Biorąc pod uwagę spekulacje na temat rzekomych wrogich zamiarów Rosji wobec państw europejskich, podkreślono, że nie mamy zamiaru podejmować żadnych agresywnych działań wobec Europy - powiedział dziennikarzom po rozmowie Uszakow.
- Donald Trump wyraźnie podkreślił potrzebę jak najszybszego zakończenia konfliktu, co natychmiast otworzyłoby dalekosiężne perspektywy pełnego przywrócenia stosunków między USA a Rosją. Jego zdaniem miałoby to szczególny wpływ na stosunki handlowe i gospodarcze, z ogromnymi korzyściami dla obu krajów - powiedział Uszakow, cytowany przez agencję Reuters.