Szturm na placówki dyplomatyczne USA. Są zabici i ranni

- W nocy z soboty na niedzielę irańskie media potwierdziły śmierć najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneiego w amerykańsko-izraelskich atakach.
- Atak na Iran rozpoczął się w sobotę rano. Po nim irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela i amerykańskich baz w regionie. W kilku państwach Bliskiego Wschodu doszło do eksplozji. Kolejne irańskie ataki miały miejsce w niedzielę rano.
- Problemy mają linie lotnicze i turyści przebywający w regionie. Przestrzeń powietrzna nad kilkoma krajami została zamknięta.
- Wszystkie te wydarzenia relacjonujemy w tvn24.pl.
Demonstranci szturmują tzw. Zieloną Strefę w Bagdadzie w Iraku, gdzie zlokalizowanych jest wiele ambasad, w tym amerykańska. Jest to ufortyfikowana dzielnica dyplomatyczna, oddzielona od miasta mostem na rzece Tygrys.
W niedzielę część mieszkańców próbuje wedrzeć się do środka, aby dostać się pod ambasadę USA. Protestują oni przeciwko zabiciu przez wojska amerykańsko-izraelskie najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego.
Ochrona ustawiła barierki na moście prowadzącym do dzielnicy. Doszło do starć demonstrantów z irackimi siłami bezpieczeństwa. - Ich próby były dotąd udaremniane, ale nadal starają się przebić się przez kordon sił bezpieczeństwa - poinformowało źródło AFP.
Filmy udostępniane w serwisach społecznościowych pokazują protestujących, którzy rzucają kamieniami w siły bezpieczeństwa, a te odpowiadają gazem łzawiącym. Dziennikarz AFP widział setki osób z flagami proirańskich grup.
Protesty w Pakistanie
Do zamieszek po śmierci Chameneiego doszło również w Pakistanie. Setki osób szturmowało konsulat Stanów Zjednoczonych w portowym mieście Karaczi.
Policja i siły paramilitarne użyły pałek i gazu łzawiącego, by rozpędzić tłum, który tłukł szyby w budynku konsulatu. Al-Dżazira podała, że zginęło co najmniej sześciu demonstrantów. Kilkudziesięciu odniosło obrażenia.
"Setki ludzi nagle pojawiły się w pobliżu amerykańskiego konsulatu" - przekazał CNN rzecznik policji w Karaczi, Rehan Ali.
Atak na Iran, śmierć Chameneiego
USA i Izrael rozpoczęły atak na Iran w sobotę rano. Uderzenia mają być kontynuowane w kolejnych dniach.
W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz wojskowych w tym regionie.
W sobotnich nalotach zabity został najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei. Informację tę podał najpierw wieczorem czasu polskiego Donald Trump, a potem potwierdziły ją irańskie media państwowe. Nie żyje również szereg najwyższych urzędników państwowych, między innymi szef Gwardii Rewolucyjnej, minister obrony oraz szef sztabu generalnego irańskiej armii.
