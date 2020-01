Ajatollah Chamenei poprowadzi modlitwę. Po raz pierwszy od ośmiu lat

Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei ma poprowadzić piątkowe modlitwy w stolicy Iranu Teheranie. Stanie się to po raz pierwszy od 2012 roku, gdy ajatollah poprowadził modlitwy w 33. rocznicę islamskiej rewolucji w tym kraju.

- Prowadzenie piątkowych modlitw w stolicy to symboliczny akt zarezerwowany zazwyczaj dla czasów, gdy najwyższa władza Iranu chce przekazać ważne przesłanie - powiedział BBC Mehdi Khalajj z "Washington Institute for Near East Policy". Jak zauważa BBC, przywództwo irańskie znajduje się również pod presją w związku z gwałtownym spowolnieniem gospodarczym wywołanym sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych.