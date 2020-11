Dwie trzecie głosujących za zmianą konstytucji. Przy najniższej frekwencji w historii

Frekwencja na poziomie 23,7 procent to najniższy udział obywateli w ogólnonarodowym głosowaniu w historii Algierii. Oznacza to, że zaledwie 15,8 proc. uprawnionych do głosowania (mniej niż co czwarty zarejestrowany wyborca) opowiedziało się za nową konstytucją.