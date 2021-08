Pożary w Algierii. Zginęły co najmniej 42 osoby

W północnej Algierii w wyniku podpaleń i wysokich temperatur rozgorzało około 50 pożarów, które zagrażają kilku miastom. Co najmniej 42 osoby straciły życie. Minister spraw wewnętrznych kraju Salah Eddine Dahmun zapowiedział, że zostanie wszczęte śledztwo w celu ustalenia winnych podpaleń.

Co najmniej 42 osoby zginęły w rezultacie szalejących w Algierii, na wschód od stolicy kraju, Algieru, pożarów lasów. Jak poinformowały we wtorek władze, wśród ofiar jest 25 żołnierzy wysłanych do walki z żywiołem. Pożary wybuchły w okolicach miasta Tizi Wuzu, około 100 kilometrów na wschód od Algieru. Płomienie szybko dosięgły domy mieszkalne, z których wiele doszczętnie spłonęło.